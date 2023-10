Luego de que Charlotte Caniggia nominara a Coti Romero en Bailando 2023 por, según ella, ser “falsa”, la exparticipante de Gran Hermano 2022 la mandó al frente revelando el tremendo exabrupto que, puertas para adentro, lanzó en referencia a Wanda y Zaira Nara. Lejos de negarlo, Caniggia reivindicó su picante opinión.

“Vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga y te dije que no lo podía decir... Dijo que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo”, sentenció Coti, mandando al frente a Charlotte.

Acto seguido, en el streaming le preguntaron a Caniggia si lo que decía Coti es verdad. “Sí, obvio”, sentenció, dejando en claro que piensa eso tanto de Wanda como de Zaira. ¿Qué dirán las hermanas Nara?

CHARLOTTE CANIGGIA TILDÓ DE FALSA A COTI ROMERO

Luego de que se decidiera que el próximo nominado de Bailando 2023 salga de la decisión de los participantes, cada uno eligió una pareja y dio sus motivos. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión de la noche llegó cuando Charlotte Caniggia se dirigió a Coti Romero.

“Esto es simple. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa”, lanzó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin dar a conocer el nombre de la persona que quiere que esté a un paso de irse del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Luego, la joven se dirigió al conductor: “Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo, y era una falsa total. Una re falsa era”, lanzó sin filtro. Y cerró, develando el misterio: “Yo voy a votar a la falsa de Coti Romero. ¡Sacando la careta!”.