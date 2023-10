Un desafortunado y desubicado comentario de Charlotte Caniggia sobre Zaira y Wanda Nara en Bailando 2023 hizo que la menor de las hermanas renuncie al streaming del programa de Marcelo Tinelli.

Desatado el escándalo, 24 horas después, Marcelo Polino sorprendió a todos con su gesto: el jurado tomó el micrófono e hizo un contundente mea culpa por no ponerle un límite al accionar de Charlotte y le pidió disculpas a Zaira.

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A ZAIRA NARA

El primero en tomar la palabra fue Marcelo Tinelli, quien expresó cierto malestar con Zaira Nara por renunciar al programa y anunciarlo en Twitter.

“Bajo ningún punto le faltamos el respetó. Fue un chiste. Me reí. Nos reímos todos. Me parece rarísimo. ¡Hacer una cosa así!”, dijo el conductor.

Acto seguido, Coti Romero, quien reprodujo la fuerte frase que le dijo Charlotte en privado sobre las hermanas Nara en Bailando 2023, agregó: “(El tweet) no siento que sea completamente para mí, pero le pedí disculpas en privado y me gustaría hacerlo acá”.

Sin dejar que la ex Gran Hermano concluya su descargo, Marcelo Polino intervino: “También aceptemos que a una persona, que es pública, le pueda molestar que digan en la pista más famosa del país que llegó a dónde llegó por hacerle sexo oral a la gente”.

“Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y de que nos riamos todos. Hay que respetar el dolor y el límite del otro”, continuó el jurado.

“Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Siento que tendría que haberle hecho un comentario”, asumió Polino, quien se quedó completamente ante tamaño escándalo mientras sus compañeros de jurado bromeaban con la situación.

Serio, Polino concluyó: “Yo, como persona individual, las conozco a las chicas desde que comenzaron y no me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó para estar a donde está. Me parece que eso atrasa. Yo le pido disculpas a nombre personal. Yo, Marcelo Polino, le pido disculpas”.