Coti Romero y Alexis ‘el Conejo’ Quiroga se separaron definitivamente después de su salida de la casa de Gran Hermano y, desde entonces, él trató de recuperarla.

A través de mensajes vía mail, el exparticipante del reality show le hizo un pedido desesperado a la correntina y ella cansada decidió exponerlo ante los medios.

“Quiero tener un hijo con vos”, le escribió el Cone a Coti en uno de los mails y ella lo trató de acosador por haberle enviado más de 50 correos desde que terminaron.

COTI ROMERO CONTESTÓ SI CREE QUE EL CONEJO ESTÁ OBSESIONADO CON ELLA

Coti Romero habló con Intrusos sobre las actitudes de su ex, el Conejo Quiroga, desde que terminaron y contestó si cree que él está obsesionado con ella o no.

“No sé si está obsesionado, pero no entiende. Espero que esta vez intervenga la familia. Capaz lo hace para desestabilizarme, me está haciendo mal”, expresó.