A poco de haberse ausentado de Cantando 2024 para comenzar sus merecidas vacaciones en República Dominicana, Flor Peña recurrió a las redes para contar el terrible accidente que sufrió en pleno descanso.

“Quebrada, pero jamás vencida”, comenzó diciendo Flor en su cuenta personal de Instagram, imprimiéndole humor a lo sucedido y acompañando sus palabras con un video donde se la ve en una silla de ruedas, el pie vendado, y acompañada de su esposo, Ramiro Ponce de León, con quien tiene a su hijo, Felipe, recorriendo el lugar y tratando de ponerle humor a la situación.

“Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasas de rosca, te frena”, agregó.

Y siguió: “Nos vinimos a este hotel hermoso en Samaná, pero el mismo día que llegué, me doblé el pie y me lo quebré. A partir de ahí, vino la odisea para estar seguros de lo que tenía porque estamos muy lejos de todo. Pero la vida es sabia y si está gritando algo, es porque tengo que escuchar”.

En cuanto a cómo tomó este hecho, Flor detalló: “El humor sin dudas es mi fiel aliado. Y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: ‘Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias’. Nada salió como lo esperaba y, sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante.

Y cerró: “Quiero agradecerle muchísimo a todo el personal del hotel @vivaresorts @vivavsamanabywyndham que tan bien me han tratado y nos han ayudado para que todo fuera ameno y llevadero. El lugar es un paraíso, que no pudimos disfrutar, pero estoy segura que en algún momento volveremos y tendremos revancha. A @sebacruzcenteno por toda la gestión. Nos vemos el próximo lunes en @elcantandooficial, y sea como sea, la vida hay que celebrarla, aún en los momentos difíciles. Gracias @karinamazzocco por bancar estos días”.

PÍCARO COMENTARIO DE FLOR PEÑA A CACHETE SIERRA, EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON SU PARTENAIRE DEL CANTANDO

Sin estar ajena a la complicidad y buena onda que muestran Agustín “Cachete” Sierra y su compañera, Marcia Rubido, en la pista de Cantando 2024, Flor Peña fue al hueso con su pedido a la dupla.

“Lo único que les voy a decir es esto. No quiero después verlos que los engancharon. Me gustaría ser la primera en saberlo. Me gustaría ser la madrina de esta pareja”, lanzó la conductora, haciendo un pedido especial a la dupla.

“Vos sos nuestra representante”, respondió Cachete, pícaro. Pero la presentadora se mantuvo firme con su postura: “A mí me gustaría que, si en algún momento algo de esto pasa, que me encantaría, se lo cuenten a la tía Florencia”.

“Si seguimos con este puntaje, ¿sabés que, no? En cualquier momento chapamos”, cerró el actor, imprimiéndole humor a los rumores de acercamiento con Marcia.