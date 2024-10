Sin estar ajena a la complicidad y buena onda que muestran Agustín “Cachete” Sierra y su compañera, Marcia Rubido, en la pista de Cantando 2024, Flor Peña fue al hueso con su pedido a la dupla.

“Lo único que les voy a decir es esto. No quiero después verlos que los engancharon. Me gustaría ser la primera en saberlo. Me gustaría ser la madrina de esta pareja”, lanzó la conductora, haciendo un pedido especial a la dupla.

“Vos sos nuestra representante”, respondió Cachete, pícaro. Pero la presentadora se mantuvo firme con su postura: “A mí me gustaría que, si en algún momento algo de esto pasa, que me encantaría, se lo cuenten a la tía Florencia”.

“Si seguimos con este puntaje, ¿sabés que, no? En cualquier momento chapamos”, cerró el actor, imprimiéndole humor a los rumores de acercamiento con Marcia.

Luego de la performance que presentó Camila Lattanzio en la pista de Cantando 2024, Nacha Guevara fue contundente al hablar del outfit que eligió la participante y fue letal con su devolución.

“Bueno, vamos a empezar por el vestuario. Eso que te pusieron no te favorece, Cami. Y yo no es que quiera que echen otra vestuarista, pero háganse oír ustedes porque si hay una pareja que vino antes, que pudo estar bien producida, eso quiere decir que es posible, no es imposible”, lanzó el jurado, sin filtro.

“Entonces tengan también una opinión, mírense al espejo, sean autocríticos, qué les queda bien, qué no les queda bien, porque lo que armaron no es atractivo para nada”, agregó.

Tras escucharla, Camila tomó la palabra y defendió su look: “A mí me re gustaba. Yo lo elegí porque a mí me gustó”, argumentó. Y Nacha cerró, filosa: “Bueno, entonces mirá revistas de moda y refiná tu ojo porque eso es feo. Y lo peor, no te favorece”.