Lejos de que el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Mimi Alvarado y Milett Figueroa en Cantando 2024 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a estar cara a cara y encendieron la pista.

“Yo soy una persona que no conoce el odio, ni el rencor. Hay veces que salto y lucho contra mis propias batallas. A Milett le tengo mucho aprecio, fue un mal día que tuve y no la sé caretear”, tomo la palabra la pareja de Luciano “El Tirri”.

“Lo único que me ‘encabronó’ fue que yo nunca vi que un jurado esté en los ensayos antes de la performance. Eso me impactó”, agregó, dando a conocer los motivos que la enfrentaron a la novia de Marcelo Tinelli.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Figueroa hizo su descargo: “Realmente, no entendí hubo esa reacción cuando sólo me encargué de puntuar la presentación de esa noche. Y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió. Lo que yo quiero saber es por qué conmigo y no con los otros jurados”.

“Porque contigo tengo un vínculo más cercano”, respondió Mimi. Y Milett cerró, tajante: “Quiero aclarar que a mí no me molesta para nada de tener una persona que me haya puesto acá. Me siento muy orgullosa de que me mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando. Claramente estoy aquí por novio y no tengo nada que ocultar, no se descubrió América por eso. Este es mi trabajo, yo estoy aquí trabajando”.

EL COMENTARIO DE FLAVIO MENDOZA QUE SORPRENDIÓ A FLOR PEÑA EN EL CANTANDO

A poco de que debute Cantando 2024, Flavio Mendoza (uno de los jurados junto a Marcelo Polino, Milett Figueroa y Marcelo Polino) sorprendió a Flor Peña con su comentario.

Todo comenzó cuando la conductora le puso humor al hablar del mejor puntaje al que llegó su hijo (y concursante del certamen) Juan Otero en lo que va del ciclo, y quiso saber la opinión de artista.

Fue entonces que Flavio tomó la palabra: “Estábamos un poquito influenciados”, comenzó diciendo, entre risas. Y agregó, dejando atónita a la actriz con sus palabras: “No, yo separo y me quedo mil veces más con él que con vos”.

Flavio Mendoza: “Yo separo y me quedo mil veces más con tu hijo que con vos”.

“¡Pará! No te la puedo dejar pasar esta”, atinó a responder Florencia. Y Flavio cerró, redoblando la apuesta: “A ver, me gustaría en algún momento hacer algo con él. Me parece que va a ser uno de los artistas que va a crecer muchísimo. Tiene más futuro que vos, pero porque es un niño. No es nada malo, ¿por qué ven lo que digo como algo malo? Vos ya hiciste todo, ahora lo tiene que hacer él”.