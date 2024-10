Milett Figueroa y Mimi Alvarado dieron que hablar luego de protagonizar una tremenda pelea en el Cantando 2024 en el que se sacaron los trapitos al sol y dejaron entre ver cómo está su vínculo.

“No me gustó, estoy decepcionada porque pensé que con Shakira ibas a poder levantar un poco el puntaje, pero no, lamentablemente no se logró, te vi entrar como desganada nuevamente”, le dijo la jurado.

“Yo pensé que era por los zapatos, pero siento que un poco estás aburrida, cansada, agotada”, sumó la novia de Marcelo Tinelli y la dominicana retrucó: “No Milett, nunca te gustó nada, vengo de días complicados”.

Mimi Alvarado y Milett Figueroa en el Cantando 2024.

“Tienes que aprender a aceptar los puntajes, no hablo más contigo”, le contestó la actriz peruana mientras la puntuaba con un 0 y fue entonces cuando Mimi explotó: “Tu hiciste un desastre un video viral tuyo cantando”.

EL MOMENTO EN QUE MIMI ALVARADO METIÓ A LA FAMILIA DE MARCELO TINELLI EN SU PELEA CON MILETT

Mimi Alvarado se hartó de Milett Figueroa en el Cantando 2024 y metió a la familia de Marcelo Tinelli en su tenso cruce: “Me hiciste el verano imposible. Tu eres actriz y mientes mucho”, le dijo la novia del Tirri.

“Basta Milett, ¿está Mica por aquí o Cande...?”, dijo indignada Mimi y Milett cerró: “Cada vez que te ponen un micrófono no pierdes la oportunidad de hablar de mal de mí”.

“Si me esta saliendo mal todo aquí es porque alguna macumbita me están tirando por aquí señores”, lanzó sin filtros Alvarado en medio del cruce.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.