Silvina Escudero se presentó este martes en el Cantando 2024, pero su show quedó marcado por un tenso cruce que protagonizó con Milett Figueroa.

En vivo, la bailarina generó tensión al mencionar la polémica en torno a que la novia de Marcelo Tinelli forme parte del Jurado del Cantando cuando en Perú desmintieron que se haya formado artísticamente.

Todo comenzó cuando Silvina llegó con su partenaire al piso para realizar su performance, pero alegó no conocer a Milett e, indirectamente, cuestionar su lugar en el Jurado del certamen.

Por: Estefania Lisi

EL TENSO MOMENTO DE SILVINA ESCUDERO Y MILETT FIGUEROA EN EL CANTANDO 2024

“Me parece que ella capaz tiene una extensa carrera en Perú, pero yo, desde mi ignorancia, no la conozco. Y me encanta poder verla y conocerla ahora. ¿No?”, dijo Silvina sobre la novia de Marcelo Tinelli.

“Bien, está bien, fue una buena respuesta”, acotó Flor Peña.

“Ayer igual lo vi en LAM, lo increparon también a Marcelo, ¿no? Diciéndole lo mismo. Pobre Marcelo, sentía que la tenía que defender. Pero yo no, yo no te ataqué. En LAM te atacaron, ¿sentiste eso?”, le espetó Silvina a Milett.

“No, no, yo elijo enfocarme en lo que realmente me importa. Y lo que no me importa, no le hago caso, así de simple”.

Luego, Flor prosiguió con el programa en su rol de conductora: “Bueno, muy bien, está bien, recién estamos arrancando. Esperemos tener una buena gala”

“Raro, ¿eh? Se corta con Gillette el aire”, interrumpió Aníbal Pachano, antes de que pasaran a otro tema. ¡Terrible!