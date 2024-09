A pocas horas de que haya debutado una nueva edición de Cantando con Florencia Peña como conductora, se conoció que Nacha Guevara (uno de los jurados junto a Marcelo Polino, Milett Figueroa y Flavio Mendoza) no estará en las próximas galas.

Así lo dieron a conocer en Entrometidos (Net TV): “Nacha no va esta noche. No se sabe si será por hoy o mañana también, se está evaluando eso, porque está con unas dolencias en la pierna”.

“La va a remplazar Aníbal Pachano”, agregó uno de los panelistas. Y, al ser alertado por sus compañeros sobre la exigencia del artista a la hora de dar sus devoluciones, cerró: “Pero son criterios parecidos”.

PICANTE GESTO DE SILVINA ESCUDERO AL HABLAR DE MILETT FIGUEROA, TRAS SER CONFIRMADA COMO JURADO DEL CANTANDO

A poco de que debute una nueva edición del Cantando (que se podrá ver por América con la conducción de Flor Peña), Silvina Escudero dio que hablar al opinar de Milett Figueroa, tras ser confirmada como jurado del certamen.

“Chicos, yo fui finalista del Cantando. A mí me ganó La Mole Moli en el teléfono de la final”, comenzó diciendo Silvina en una nota que dio a LAM, donde también reveló que está en negociaciones con la producción para estar en el ciclo.

Luego, habló con ironía de la novia de Marcelo Tinelli al nombrar a los jurados que fueron convocados: “Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Nacha Guevara y… Milett, la primera dama. Ok. ¿Sabe cantar? Desconozco. ¿Es directora? No sé. Me falta información. Voy a googlearlo y después de cuento”.