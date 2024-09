En medio de la expectativa por el debut de Cantado 2024, el certamen que saldrá al aire en septiembre, por América y con la conducción de Florencia Peña, se conoció que la hermana de Juliana “Furia” Scaglione, Coy, se bajó del programa a último momento.

Así lo dio a conocer Fede Bongiorno en X (antes Twitter), al compartir una captura del ida y vuelta de la joven convocada y una usuaria: “Me ofrezco como niñera de Rubí (la hija de Coy), pero vos al Cantando”, compartió su deseo una seguidora.

Fue entonces que Coy recogió el guante y respondió, sin tapujos: “Gracias por esto, sos divina. Y es una gran oportunidad, pero exigí mucho más de lo que ofrecen, y bueno, no hay plata jajaja. Así que no hay Coy al Cantando”.

A poco de que Ángel de Brito revelara que la pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, está confirmada como jurado de Cantando 2024, Marixa Balli dio su opinión sobre este tema y fue contundente con sus declaraciones.

“Milett, confirmada como jurado de Cantando 2024, y vos no, Marixa Balli”, lanzó el conductor de LAM, el programa que conduce por América, picante y dirigiéndose hacia una de sus panelistas.

Tras escucharlo, Marixa respondió, con ironía: “Qué bueno que lo lograste, amor. Te felicito. Se lo merece”. Sin embargo, De Brito fue al hueso con su comentario: “A vos, Tinelli te odia. Tendrías que estar vos, no Milett. Marcelo Polino, Oscar Mediavilla y Marixa. ¿Qué hace ahí Milett?”.

Foto: Captura (América)

“Basta con Tinelli”, fue la tremenda respuesta de Balli. Y cerró, firme con su postura: “No me interesa esta guerra en absoluto. No me interesa Tinelli, no me interesa este tema en lo más mínimo. Quedó archivado bajo tierra, bajo estos taquitos”.