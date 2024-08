Luego de que se conociera que Cantando 2024 volverá a salir al aire con José María Listoti como conductor, Ángel de Brito dio a conocer la lista de convocados al programa que calienta motores para el gran debut.

“Hoy hubo reunión. Marcelo Tinelli se juntó con la producción para empezar a delinear el Cantando 2024 a nivel participantes. Hay de todo: influencers, participantes de Gran Hermano, mediáticos, panelistas, deportistas, mediáticos, hay ‘hijos de’ y lo digo con cariño. También hay imitadores, streamers y varios exparticipantes del Bailando”, adelantó el presentador.

“Los están llamando, después hay que ver si quieren o si arreglan. Esto es convocatoria nada más”, aclaró, dejando en claro que este listado no será el definitivo y que forma parte de una negociación inicial.

“De los que estuvieron en la edición anterior de Gran Hermano, quieren a Walter “Alfa” Santiago y Lucila “La Tora” Villar y Alexis “el Conejo” Quiroga. Y de la última edición, quieren a Federico “Manzana” Farías, Emma Vich, Coti Romero y Juliana “Furia” Scaglione.”, continuó De Brito.

Y cerró: “Santi Talledo, Cami Mayan, Mica Vázquez, Iván Ramírez, Roberto Peña, Martín Coggi, Lizardo Ponce, Mario Guerci, Tomi Dente, Juli Castro, Dani “la Chepi”, Celeste Muriega, Pepe Ochoa, Facu Mazzei, Pampito, Melody Luz, María Fernanda Callejón, Alicia Barbarsola, María Eugenia Ritó, las hermanas Silvina y Vanina Escudero, Kennys Palacios, Guido Záffora, Martín Salwe, Rocío Marengo, Caro Molinari, Rocío Robles, “Tití” Fernández y Jey Mammon, entre otros”.

JOSÉ MARÍA LISTORTI HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE CONDUCIR CANTANDO 2024

Luego de que se especulara con la posibilidad de que regrese Cantando 2024, el programa que muestra el talento vocal de distintas reconocidas figuras, José María Listorti confirmó que le ofrecieron ser el próximo conductor.

“Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace, estoy. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo ‘estamos presentado el presupuesto y estamos viendo’. Las cosas no están fáciles”, comenzó diciendo Listorti en una nota que dio a LAM.

En cuanto a su cachet, reconoció que falta ahondar en esos detalles: “No hablamos de plata. Si me van a ofrecer tres pesos, obviamente que no. Yo soy un tipo caro, pero nos vamos a poner de acuerdo”.

Por último, el entrevistado se refirió a las celebrities que podrían estar en la pista: “Tiré algunos nombres que no estoy autorizado a decir y me dieron una lista de famosos que me gustaron. Hay que ver quiénes cierran. Me gustan como personajes, a mí me encanta que sean divertidos”.