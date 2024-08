El anunciado regreso del Cantando tenía a Moria Casán como una de las figuras estelares pretendidas para el jurado, pero la artista fue sarcástica al rechazar la propuesta de Marcelo Tinelli.

“Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. Nunca más por el momento”.

Al asegurar que no quiere volver a la televisión abierta, tras su fugaz ciclo propio en el prime time de elnueve, fue elocuente: “No tengo la ilusión de volver”.

Moria Casán.

La versión se había dado por cierta ya que Ángel de Brito había contado que eran Moria Casán y Marcelo Polino quienes estaban confirmados como jurados del reality que desembarcaría en América.

LAS RAZONES DE MORIA CASÁN PARA RECHAZAR A MARCELO TINELLI

Entonces repasó sus momentos más polémicos como partenaire de Marcelo Tinelli: “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... siguen trabajando con mis peleas”.

Marcelo Tinelli. (Foto: Movilpress).

“No conozco a mucha gente. Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa”, exclamó sin filtros.