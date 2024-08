Luego de las fuertes repercusiones que despertó el comentario que hizo el actor Juan Mirabelli en Picnic Extraterreste, el programa de streaming de Moria Casán, contra Marixa Balli, la One rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

“Se armó una polémica porque el otro día en tu streaming con Juan Pablo Mirabelli, hicieron como un chiste de Marisa Balli diciendo ‘no seas pet… como ella’. El comentario lo hizo él, pero vos te estabas riendo mucho”, expresó el cronista de LAM, Santiago Sposato, al interceptar a la diva.

Fue entonces que Moria dijo lo suyo ante la cámara y no escatimó en halagos para la exvedette: “No está mal ser pet… Yo amo, soy master, papi. Admiramos a la Balli y Juampi la adora. Ella es icónica. Somos todos put…”, lanzó. Y cerró, firme: “Estamos todos más allá, chicos, por favor. Aguanten las pet...”.

Foto: Captura (América)

MARIXA BALLI LE RESPONDIÓ A DANIEL OSVALDO TRAS TRATARLA DE “MUFA”

Luego de que en LAM mostraran un video donde se ve a Daniel Osvaldo nombrando a Marixa Balli (entre a otras reconocidas personalidades) a modo de “mufa”, la panelista recogió el guante y respondió fiel a su estilo.

“¡Qué pelotu…! Patético, atrasa. La verdad es que se podría agarrar los huevos, si es que los tiene. A lo mejor son chiquitos. Ahora entiendo muchas cosas. Se hizo el canchero, igual el mandé un mensajito al Instagram”, expresó Marixa en vivo.

Fue entonces que Ángel de Brito agarró el celular de la exvedette y leyó el fuerte mensaje que Balli plasmó en la red social del exfutbolista: “Muy desagradable tu comentario hacia mi persona, te hacía más hombre. Muy lamentable lo tuyo, ahora comprendo muchas cosas. Sos patético”.

Foto: Captura (América)

“Si me contesta, sigo. Pero como no tiene huevos…”, cerró la panelista, después de ser felicitada por sus compañeras y el propio De Brito por la actitud que tuvo con el ex de Jimena Barón.