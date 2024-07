Luego de la fuerte pelea con su novio, Matías Ogas, Morena Rial rompió el silencio en LAM, pero no solo sus palabras hablaron, sus gestos y su cuerpo también aportaron preocupantes datos, que no pasaron desapercibidos por Marixa Balli y los panelistas del programa de Ángel de Brito.

La hija de Jorge Rial aclaró que ella no denunció a su pareja, padre de su bebé en camino, por violencia de género. La policía actuó de oficio luego de recibir el llamado de una vecina.

En ese marco, Ángel le pidió a la producción que ponga en pausa la nota grabada de More a LAM, que hizo desde Córdoba, y el análisis corporal de la joven sumó dudas.

LOS ALARMANTES DETALLES FÍSICOS EN MORENA RIAL TRAS LA PELEA CON SU NOVIO

Ángel de Brito: -Parame la nota. ¿Qué hace Morena con el teléfono en la nota? ¿Está grabando la nota?

Marixa Balli: -Sí, la está grabando.

Ximena Capristo: -Para mí está ocultando algo.

Ángel: -¿Tiene miedo de que le editemos la nota?

Ximena: -Tiene algo en la cara, como inflamado.

Cinthia Fernández: -De haber llorado, ¿quizás?

Ángel: -Igual, me matan las uñas de More.

Marixa Balli: -Le faltan tres uñas.

Cinthia: -Ay, es verdad.

Pepe Ochoa: -El tema es así: el ojo que se tapa es el que Matías le hijo el golpe.

Ángel: -Eso se lo tapa con el pelo...

Pepe: -Y eso que prestaron atención de las uñas tiene que ver con la mano, que ella en la declaración, dijo que le fisuraron.

MORENA RIAL NEGÓ HABER SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA DE MATÍAS OGAS

“Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos... Yo no quise ir a hacer la denuncia… Fue una pelea del momento. No me pegó una piña en el ojo ni me fisuró la mano”, dijo Morena.

Línea 144: para atención, contención y asesoramiento por situaciones de violencia por motivos de género tenés que llamar al 144. Línea gratuita las 24 horas los 365 días del año.