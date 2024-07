En medio de la delicada versión de que Morena Rial habría tenido una fuerte pelea con su novio y padre de su bebé en camino, Matías Ogas, la joven rompió el silencio con un comunicado en Instagram.

La hija de Jorge Rial no confirmó ni desmintió haber tenido una discusión con su pareja en el interior de su domicilio, por la cual una vecina habría llamado al 911 y un oficial denunciado a Ogas por violencia de género, pero aseguró que está cursando un embarazo de riesgo.

Morena está embarazada de siete meses y espera un niño. La joven ya es mamá de Francesco, fruto de su relación pasada con Facundo Ambrosioni.

EL COMUNICADO DE MORENA RIAL, LUEGO DE QUE SU NOVIO FUERA ACUSADO DE EJERCER VIOLENCIA CON ELLA

“Estoy bien, dejan de inventar cosas o de agravar la situación porque estoy pasando un momento difícil de mi embarazo y pido respeto por mí y por el padre de mi hijo”.

“Si no tienen información, o lo que fuera, no hablen sin conocimiento por la criatura que viene en camino. Y no tengo por qué dar declaraciones sobre nada”.

“Lo que sucede, o no, puertas adentro es un problema que debo resolver yo. No cualquiera debe meterse en esto”.

“Ya estoy cansada de que en Buenos Aires tiren la lengua sin certezas”.

“Sean respetuosos porque es un tema delicado y me trae complicaciones en mi embarazo y no quiero que le pase nada a mi bebé por informaciones erróneas. Gracias”.

EL ABOGADO DE MORENA RIAL, ALEJANDRO CIPOLLA, TAMBIÉN PUBLICÓ UN COMUNICADO