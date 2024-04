Jorge Rial habló con Socios del Espectáculo sobre Matías, el nuevo novio de su hija, Morena, con quien esta espera un bebé: “Voy a ser abuelo”.

“Lo sé desde casi el primer momento, estoy feliz, no sabemos si es nena o nene porque todavía no llegaron a los tres meses”, dijo el conductor.

“¿Te contó algo de Matías, de su nueva pareja?”, le preguntaron y él respondió: “No sé nada, tengo entendido que creo que es boxeador, se llama Matías”.

Jorge Rial habló con Socios del Espectáculo.

“Pero no lo conozco, no hablé nunca con él, no lo vi, no tengo imágenes de él, nada. A mi hija hace bastante que no la veía en persona, el año pasado”, sentenció.

JORGE RIAL CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ DEL EMBARAZO DE SU HIJA MORENA

Jorge Rial contó en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo se enteró del embazaro de su hija, Morena: “Me llamó ella”.

“Le costó un poco. Me había llegado un rumor, le pregunté, tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje, me contó que estaba embarazada”, detalló.