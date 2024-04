A un mes de blanquear su noviazgo con Matías, Morena Rial confirmó que está esperando un bebé, luego de que Luis Ventura lo hiciera público en TV.

Distanciado de su hija desde el año pasado, Jorge Rial aseguró estar feliz con la llegada el mundo de un nuevo nieto. More ya es mamá de Francesco (5), fruto de su relación pasada con Facundo Ambrosioni.

“Voy a ser abuelo. Lo sé casi desde el primer momento”, le dijo Rial al notero de Socios del Espectáculo.

Luego reveló cómo se enteró de la dulce espera de Morena: “Me llamó mi hija. Le costó un poco decírmelo. A mí me había llegado un rumor, le pregunté y tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que está embarazada”.

Sin saber el sexo del bebé en camino, porque Morena aún no cumplió los tres meses de gestación, Jorge agregó: “El otro día me mandó su ecografía, así que lo vi, la vi. No sé qué es todavía. ¡Bienvenido sea! Estoy feliz. Otro nieto, nieta o niete. Una vida siempre es bienvenida”.

JORGE RIAL NO CONOZCE AL PADRE DEL HIJO DE MORENA RIAL

En ese marco, el notero de Socios del Espectáculo le preguntó a Rial por el novio de Morena, joven boxeador con quien formalizó públicamente la relación a fines de enero.

“De él no sé nada. Tengo entendido que es boxeador. Se llama Matías. No tengo imágenes de él. No sé nada”, expuso el conductor.

Y cerró la nota deseando que el embarazo de su hija Morena transcurra con salud y en paz: “Ojalá que tenga un muy buen embarazo. Que esté todo bien. Lo único que quiero es que esté bien ella”.