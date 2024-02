A pocos días de que salieran a la luz fotos de Morena Rial cenando en una parrilla con un misterioso hombre, la hija de Jorge Rial confirmó que está en pareja y le dedicó escuetas, pero amorosas, palabras en nota con Socios del Espectáculo.

“No voy a decir cómo se llama. Él es un amor… Es todo lo contrario a Facundo. Es bueno y lo quiere a Fran”, disparó More, enamorada y dándole un palito a su ex, padre de su hijo Francesco Ambrosioni.

MORENA RIAL, DE NOVIA CON UN BOXEADOR

Rodrigo Lussich: -¿Estás enamorada de vuelta? Aparecieron fotos.

Notero, Matías Vázquez: -Sí, aparecieron fotos de un joven muy fachero. Es boxeador el hombre. Yo los vi en la parrilla…

Morena Rial: -Sí, es bonito.

Lussich: -¿Hay amor?

Morena: -No hablo de mi vida privada (risa)

Lussich: -¿Cómo se llama el chico?

Morena: -Se llama Mi amor. No doy más datos.

Vázquez: -Yo los pude ver juntos. ¡Cómo te cuida! Estaba pendiente de todo lo que sucedía alrededor de Morena.

Morena: -Es un amor.

Vázquez: -¿Nada que ver con Facundo Ambrosioni?

Morena: -No, es todo lo contrario. Es atento, bueno. Aparte lo quiere a Fran.

Fotos: Movilpress.