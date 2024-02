“Es una desquiciada mental esa mujer. No está bien esa mujer”, arrojó Morena Rial, sin filtros cuando Carmen Barbieri le preguntó por Silvia D’Auro, su madre, en una nota con Mañanísima. Allí rememoró algunas de las hirientes frases que la exesposa de Jorge Rial le habría dicho en plenos ataques de furia.

“No está bien de la cabeza. Mucha violencia, ella no está bien”.

“No tengo ningún buen recuerdo”, señaló, sobre la mujer a quien solo llama Silvia y evita nombrarla como su madre. “No está bien de la cabeza. Mucha violencia, ella no está bien”, afirmó, durísima.

“Por cualquier problema que pasaba afuera, se la agarraba con nosotras. Eran cosas que no se podían tolerar”, recordó. “Ella iba a una psicóloga, pero como capaz iba desde hacía mucho tiempo ya no le hacía efecto”, se despachó, a pura ironía.

MORENA RIAL RECORDÓ LA BRUTAL FRASE QUE SILVIA D’AURO LE DECÍA

La hija del conductor de Argenzuela se sinceró sobre cuándo fue la última vez que vio a la empresaria y las lamentables frases que le habría dicho. “No hablo con ella desde los 14 años y cumplí 25″, contó.

“Cuando intentó acercarse en su momento, yo ya ponía un parate. Ahí se alteraba y me decía ‘te voy a devolver a la villa de donde te saqué’. ‘No te tendría que haber adoptado’”, detalló, a flor de piel.

“Por eso no me interesaría retomar. Eso no es nada. Hay muchas cosas peores que te quedan”, concluyó.