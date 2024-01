Silvia D´Auro, la expareja de Jorge Rial que vive en el exterior, regresó a Argentina. La madre de Morena y Rocío Rial, que no ve a sus hijas desde hace años, fue vista en la terminal de Buquebus. Además de que se filtraran sus fotos, Pochi de Gossipeame hizo eco de una fuerte acusación.

En primer lugar, la panelista compartió dos imágenes en las que se puede ver a Silvia luciendo una camisa verde y anteojos oscuros, mirando hacia abajo e intentando pasar desapercibida. Junto a las imágenes, Pochi dijo que le contaron que la mujer estaba “mala onda” y muy “picante”.

“Silvia D´Auro en la bodega del Buquebus de Buenos Aires este mediodía. Me cuentan que andaba con muy mala onda, parecería ser que la gente quería pasar por donde ella estaba parada y susurraba puteadas... Re picante... Subite al auto, Silvia, y dejá pasar”.

“Silvia D´Auro en la bodega del Buquebus de Buenos Aires este mediodía. Me cuentan que andaba con muy mala onda, parecería ser que la gente quería pasar por donde ella estaba parada y susurraba puteadas... Re picante... Subite al auto, Silvia, y dejá pasar”, sentenció Pochi. ¡Tremendo!

MORENA RIAL HABLÓ DEL JUICIO QUE LE INICIARÁ A SILVIA D’AURO POR “TORTURAS Y VEJACIONES”

Morena aseguró que tanto su padre como su hermana, Rocío, no forman parte de la denuncia que realizará.

“Mucha gente vio lo que pasábamos nosotras con mi hermana. Yo voy en contra de ella sola, no le pedí ayuda a nadie. Ni a Rocío, ni a mi papá, ni a nadie. Yo voy sola con la gente que sé que me va a salir a apoyar. No sé si después se va a sumar alguien”, señaló.

“Mucha gente vio lo que pasábamos nosotras con mi hermana. Yo voy en contra de ella sola, no le pedí ayuda a nadie”.

La influencer contó que desconoce por qué Silvia dejó de verlas tras separarse de su padre. “No sé bien lo que ellos firmaron en su momento de la patria potestad. Yo era más chica y no entendía mucho, pero más allá de todo hay un abandono. Ella no nos vio más desde los 11 años”, aseveró, dura.