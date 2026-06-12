Oriana Sabatini rompió el silencio en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 26™ y explicó por qué no suele compartir tiempo con las esposas y novias de los futbolistas, a pesar de ser una de las figuras más reconocidas entre las parejas de la Selección argentina.

En diálogo con el programa Puro Show, la esposa de Paulo Dybala se sinceró sobre su forma de ser y cómo vive los viajes y concentraciones junto al plantel.

Cuando le preguntaron directamente cómo es su relación con las otras “botineras”, respondió sin vueltas: “Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores, y no son siempre las mismas mujeres y familias que viajan, no me ofendería en lo absoluto“.

La artista también fue consultada sobre si alguna vez hubo problemas o si alguna mujer quedaba excluida del grupo y su respuesta fue tajante: “No, cero, no es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”.

Oriana Sabatini habló de las esposas de los futbolistas (Foto: captura de eltrece).

Así, Oriana dejó en claro que, lejos de los rumores de peleas o internas, su decisión de no participar activamente en el grupo de esposas y novias de futbolistas tiene que ver con su personalidad reservada y su preferencia por la soledad o la compañía de sus amigas más cercanas.

LA INTIMIDAD DE ORIANA SABATINI EN LAS CONCENTRACIONES

Oriana Sabatini también remarcó que no le molesta si el grupo de WhatsApp cambia o si se arman nuevos espacios de encuentro entre las parejas de los jugadores: “No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”.

Oriana Sabatini habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Así, Oriana se diferenció del estereotipo de “botinera” y mostró una faceta más íntima y auténtica, eligiendo la tranquilidad y el bajo perfil en medio del furor que suele rodear a la Selección argentina y sus familias.

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