El reconocido futbolista Paulo Dybala sorprendió una vez más a sus millones de seguidores al abrir las puertas de su intimidad familiar con una publicación que rápidamente se volvió viral.

Tras quedar fuera de la lista para la próxima cita mundialista, el delantero decidió refugiarse en el afecto de sus seres queridos y compartirlo públicamente. En este contexto, el cordobés aprovechó para mostrar su faceta más tierna.

LA EMOTIVA POSTAL DE PAULO DYBALA QUE CONMOVIÓ A TODOS

En la serie de imágenes publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la gran protagonista fue la pequeña Gia, fruto de su consolidado amor con la cantante Oriana Sabatini.

La dulce imagen que el futbolista compartió en sus redes para mostrar su lado más tierno. Crédito Instagram: paulodybala Por: Instagram: paulodybala

La instantánea más comentada y replicada muestra un amor sincero y profundo entre el jugador de fútbol y su pequeña hija. La encargada de inmortalizar ese instante mágico detrás del lente fue la propia Oriana, quien captó la esencia pura de la paternidad en un entorno relajado y hogareño.

Acompañando la fotografía, el deportista sumó una frase tan breve como contundente: “Abrazos al corazón”, dejando en claro que sus prioridades actuales están puestas en el bienestar de su hogar.

EL PRESENTE DE PAULO DYBALA LEJOS DE LAS CANCHAS Y EN FAMILIA

Pero las postales íntimas no terminaron ahí. La publicación también incluyó algunos fragmentos de un reciente viaje familiar, donde se puede observar a la modelo y a la bebé descansando plácidamente durante un vuelo de larga distancia.

Estas escenas cotidianas demuestran cómo la pareja logra encontrar momentos de paz y desconexión total en medio de sus exigentes y glamorosas rutinas internacionales entre Europa y Argentina.

La dulce imagen que el futbolista compartió en sus redes para mostrar su lado más tierno. Crédito Instagram: paulodybala Por: Instagram: paulodybala

Aunque la ausencia de su nombre en la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 generó cierta sorpresa y debate en el ámbito deportivo, el ex Instituto demuestra que su felicidad actual trasciende lo profesional.

Con los botines en pausa temporal debido al receso, Paulo Dybala elige transitar este gran momento personal rodeado de amor, risas y la calidez incondicional de su hermosa familia.