Desde la llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini, las emociones atraviesan por completo a toda la familia. Pero fue Catherine Fulop quien logró conmover a sus seguidores con un íntimo y profundo mensaje dedicado a su hija en esta nueva etapa como mamá.

A través de sus redes sociales, la actriz abrió su corazón y compartió una reflexión sobre cómo cambió también su propio rol desde el nacimiento de la pequeña Gia.

“Hoy, mientras todos quieren conocer a Gia, yo no puedo dejar de mirar a mi chiquita… a mi Ori”, escribió con ternura en un extenso posteo de Instagram.

EL EMOTIVO MENSAJE DE CATHERINE FULOP A ORIANA SABATINI

En el texto, Catherine Fulop dejó una de las frases más emotivas del mensaje y generó una ola de reacciones entre sus seguidores. “El día que una hija se convierte en mamá, una vuelve a ser mamá de su hija también”, expresó.

La actriz explicó que, al ver a Oriana Sabatini atravesar la maternidad por primera vez, volvió a despertar en ella el deseo profundo de protegerla y acompañarla como cuando era niña. “Quiero verla bien, contenida, fuerte y amada, como cuando era pequeña y corría a abrazarla para que nada le doliera”, escribió.

Catherine Fulop emocionó al hablar de Oriana Sabatini tras el nacimiento de Gia: “Volví a ser mamá de mi hija”. Crédito: Instagram

CÓMO CAMBIÓ ORIANA SABATINI DESDE EL NACIMIENTO DE GIA

Además, Catherine reveló que nota una transformación especial en la mirada de su hija desde que se convirtió en mamá. Según contó, siente que hoy Oriana comprende muchas de las cosas que ella hizo durante su crianza.

“En su mirada encontré algo nuevo: comprensión, orgullo, amor profundo. Como si hoy pudiera ver todo lo que hice por ella… y todo lo que voy a seguir haciendo hasta mi último aliento”, expresó con emoción.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de cariño y mensajes de seguidores que se sintieron identificados con sus palabras.

La felicidad de Cathy Fulop por el nacimiento de Gia (Foto: Instagram)

LA NUEVA ETAPA DE CATHERINE FULOP COMO ABUELA

Sobre el final del posteo, Catherine Fulop también habló del vínculo que ya comenzó a construir con su nieta Gia y aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

“Porque así como siempre te cuidé a ti, hija mía, hoy cuido a Gia con este amor desmesurado e incondicional de abuela”, escribió.

Finalmente, reflexionó sobre el valor de la familia y el verdadero sentido de la vida: “Un amor más sabio, más calmo… entendiendo por fin, después de haber criado, qué es lo verdaderamente importante en la vida. Gracias, vida, por esta bendición tan inmensa”.