Después de revelar que durante el embarazo vivió momentos difíciles, Oriana Sabatini recibió críticas de algunos usuarios, quienes cuestionaron sus declaraciones.

La esposa de Paulo Dybala decidió responder públicamente a uno de los comentarios que más repercusión tuvo en X. Un usuario insinuó que sus dichos estaban relacionados con cambios físicos y aseguró que había sido madre por presión de su pareja.

La reacción de Oriana fue contundente. “No espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual”, escribió.

ORIANA SABATINI EXPLICÓ POR QUÉ DEFINIÓ SU EMBARAZO COMO “TRAUMÁTICO”

A continuación, la cantante profundizó sobre los problemas que atravesó durante la gestación y aclaró que sus palabras nunca estuvieron relacionadas con cuestiones estéticas.

“Estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y óseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses”, sostuvo.

Según explicó, uno de los aspectos más difíciles fue encontrarse con una realidad muy distinta a la que le habían contado antes de quedar embarazada.

“Hablo de lo horrible que es escuchar buenas experiencias y encontrarte con que la tuya no es así. Hablo de encontrarte con cosas que no sabías que te podían pasar porque nadie las habla”, expresó.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por hablar de su embarazo: “No voy a mentir”. Crédito: X

SU DEFENSA A PAULO DYBALA Y SU REFLEXIÓN SOBRE LA MATERNIDAD

En medio de la polémica, la artista también salió en defensa de Paulo Dybala, quien fue mencionado en algunas críticas.

“Tengo todo el tiempo del mundo para contarte lo increíble que es mi hija, cuánto la amo. Lo bueno que es mi marido como padre y compañero. Lo feliz que me hacen los dos”, señaló.

“La belleza para mí pasó por otro lado, pero me niego a sentarme en una conversación y mentir. Si dijera que fue perfecto, quizás me matarías por romantizarlo”, afirmó.

“El embarazo y la maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano. No son nueve meses de tocarte la panza y sonreírle a la personita que tenés adentro y a tu marido. Aunque lo hagas igual pese a cualquier dolor o síntoma, porque nuestro cuerpo es increíble. No lo voy a naturalizar nunca”, concluyó.