La respuesta de Morena Rial (24), a través de Alejandro Cipolla, contra Facundo Ambrosioni (23) en diálogo con Ciudad apenas se había publicado, y atento a la noticia el padre de Francesco Benicio (el 27 de marzo cumple 5 años) se contactó con este sitio para tener su derecho a réplica.

“Que el abogado medio pelo ese de Cipolla deje de mentir. Mi hijo está muy bien en Córdoba. Estamos tranquilos, no necesitamos nada de nadie. No necesito pasar cuota alimentaria porque Fran vive conmigo”, enfatizó el cordobés.

- ¿Qué fue lo que más te molestó de la versión de Cipolla?

- Cipolla dijo que yo me quejo de mi hijo. Nunca me quejé de mi hijo. Me lo llevé de vacaciones de los 10 meses que lo tengo. Va al cole todos los días. Tengo un montón de pruebas más, así que Cipolla se quede muy tranquilo que estamos muy contentos y felices yendo al colegio, que es lo más importante. De mi hijo me ocupo yo.

- Pero mostró un dictamen que contradice lo que planteás.

- Esa resolución que les mandó es del año pasado, está apelada y ahora esperamos una nueva resolución. Yo tengo a Fran desde agosto y nadie lo viene a buscar... Por el abandono y todo lo que han hecho.

- ¿Confiás en que la Justicia te va a dar la guarda de Fran?

- Obvio. Sí. La Justicia de Córdoba es lo más justo que hay. Creo que la jueza María Belén Mignón no tiene muchas cosas para ver, si está todo a la vista. Más las pruebas que presentamos y todo, es obvio que vamos a tener buenas noticias.

- ¿A qué te dedicás en la actualidad?

- Trabajo en locales comerciales con mi hermano, y tengo una novia que me ayuda muchísimo con Fran, que se llama Camila. Además, tengo a mi familia, mi mamá que también me colabora mucho, están todo el tiempo atentos.

- ¿Cómo se lleva Fran con Camila?

- Espectacular. Se fueron juntos dos semanas al sur y después me fui con ellos 15 días más. Primero se fue Cami, que es de allá, luego me fui yo y estuvimos los tres juntos en el sur de vacaciones.

Camila y Facundo Ambrosioni.

- ¿Con quién vivís?

- Con Camila, mi novia, y Fran. Vivimos los tres juntos.

- ¿A qué se dedica Camila?

- Estudia psicología, tiene 28 años y hace casi tres que estamos juntos. Ella lo educa. Ella me ayuda muchísimo con Fran. Es una de las que más se encargan de él. Es una gran compañera.

Facundo Ambrosioni y Camila .

- ¿Cómo quedó la causa que le iniciaste a Morena por hurtar celulares de tu local?

- En febrero tenemos el juicio oral.

- ¿Cómo te llevás con Jorge Rial?

- Tenemos comunicación y nos llevamos muy bien por el tema de Fran, que es lo más importante. Tenemos comunicación gracias a Dios, hablamos todos los días. A veces Jorge me ayuda bastante. No tengo nada malo para decir.