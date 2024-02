Esta semana Facundo Ambrosioni decidió romper el silencio respecto de sus conflictos con Morena Rial, referirse a la situación de su hijo en común y chicanear a su expareja, pero de inmediato el abogado de la mediática desmintió al cordobés y subió la apuesta.

“En primer lugar, no lo tiene viviendo con él hace diez o cinco meses como dice, sino que dos meses lo tuvo retenido. Por eso tuvimos que recurrir a la Justicia y adjunto la resolución”, comenzó Alejandro Cipolla en diálogo con Ciudad.

“Segundo, Morena va a traer a Fran a Buenos Aires. Va a volver a Córdoba, pero va a vivir en Buenos Aires porque tenemos una orden judicial que lo respalda. Lo que diga Facundo respecto de que el chico no se puede mover de Córdoba es falso”, continuó.

La resolución judicial que Morena Rial logró contra Facundo Ambrosioni por Francesco. (Foto: Ciudad)

En ese punto, el letrado explicó: “Facundo no abona los alimentos. No tiene la tenencia. Ahora el nene se quedó solo una semana y él solo se estuvo quejando, pese a que habían arreglado eso por las vacaciones, para que el nene pudiera estar con el papá”.

“Afirmar que Fran está viviendo con él hace 10 meses es falso. Por eso tenemos una resolución en su contra”, precisó con documentos a la vista.

“Facundo no abona los alimentos. No tiene la tenencia. Ahora el nene se quedó solo una semana y él solo se estuvo quejando, pese a que habían arreglado eso por las vacaciones, para que el nene pudiera estar con el papá”.

Al final, Alejandro Cipolla descartó que Morena Rial pueda tener problemas con la tenencia de Francesco, en disputa con Facundo Ambrosioni, por el hecho de no tener domicilio permanente: “Cuando vuelva a Buenos Aires va a vivir en un domicilio fijo”.

MORENA RIAL DEMANDARÁ A FACUNDO AMBROSIONI DESDE TODOS LOS FRENTES

Indignado, Alejandro Cipolla adelantó que Morena Rial desplegará un contraataque judicial en todos los frentes contra Facundo Ambrosioni.

“Por estos mismos motivos vamos a iniciar acciones por daños y perjuicios por los dichos ofensivos en contra de Morena”, enfatizó.

“Vamos a iniciar acciones por daños y perjuicios por los dichos ofensivos en contra de Morena”

Ahí, exclamó: “Aparte, el embargo de todos sus bienes por las deudas de alimentos”.

“No solo eso. Me voy a ir más allá del embargo y voy a solicitar medidas, como que no pueda ingresar a lugares públicos, que no pueda hacer trámites. Todo lo que me faculte el código civil, como ingreso a espectáculos deportivos”, sentenció Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, con la mira fija en Facundo Ambrosioni.