Los Tatus podrían haber hecho historia en Reacción en Cadena, ya que se llevaron casi tres millones de pesos al ganar en cuatro programas seguidos, pero el éxito inesperado los obligó a tomar la difícil decisión de retirarse invictos para retomar sus obligaciones personales.

Y como no podía ser de otra manera, la exposición en televisión abierta les cambió la vida a los tres, tíos de los hijos de su hermana mayor Noelia, quienes les dieron este llamativo apodo.

“A mí me reconocieron en el trabajo, caminando. Me dijeron ‘che te vi en la tele, ¿puede ser?’. Los compañeros de laburo me hacían memes o stickers. Yo trabajo en el aeropuerto en Ezeiza, en la parte de exportaciones de mercadería", contó Sebastián (35).

“Me decían ‘qué lindos tus hermanos’. Pero ellos están en pareja y banco a mis cuñadas, así que no les pasé sus contactos a nadie”, completó el muchacho que convive con la madre de su hija de un año y medio.

Así fue el paso de Los Tatus por Reacción en Cadena

QUÉ VAN A HACER CON EL DINERO

El reparto del premio fue equitativo, pero el destino del dinero será diverso, ya que por un lado, Diego (31) quiere invertirlo en equipar la casa en la que convivirá con su novia.

Juanchi (21) sueña con comprarse un auto propio, pero mientras tanto usa el de Sebastián, quien con ironía chicanea a su hermanito: “Yo necesito la guita para pagar multas acumuladas que me saltaron ahora que tengo que renovar el registro, pero voy a investigar si no fueron de Juanchi y zafo alguna. Porque encima me devuelve el auto más sucio y sin nafta”.

“¿El secreto para ganar? Relajarse, no pensar que estás en un programa de televisión. Además, tanto Homero Pettinato como su producción te hacen sentir siempre muy cómodos”, coinciden los tres.