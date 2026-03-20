Con una sólida carrera que combina televisión, teatro y música, Julieta Nair Calvo vuelve a subirse a un gran escenario con un desafío que la conecta con su esencia artística.

Tras destacarse en ficciones y musicales de alto perfil, la actriz forma parte del elenco de Annie, uno de los clásicos más emotivos del teatro musical internacional.

La obra, que se estrenó este 19 de marzo en la avenida Corrientes, reúne a figuras como Miguel Ángel Rodríguez y Lizy Tagliani, y marca una nueva apuesta dentro del circuito teatral porteño. En esta versión, Julieta interpreta a Grace Farrell, la carismática secretaria que cumple un rol clave en la historia.

Dueña de una versatilidad que la llevó de un reality a convertirse en una estrella de la televisión y del teatro musical, Nair Calvo vuelve a apostar por un género que conoce en profundidad y que le permitió construir buena parte de su carrera, en una producción que busca emocionar al público con una historia atravesada por la esperanza y los vínculos. En diálogo con Ciudad, la actriz contó cómo es su rol en Annie.

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JULIETA NAIR CALVO, FASCINADA CON SU NUEVO ROL EN ANNIE

Ciudad Magazine: -Julieta, estrenas Annie, tu nuevo musical. Tenés una larga carrera en este medio, así que es como un paso más para vos, pero la verdad es que requiere una cierta preparación. ¿Tuviste que afinar las cuerdas vocales otra vez y prepararte para bailar?

Julieta Nair Calvo: -Sí, bueno, uno nunca deja de estudiar y hay algo también del cuerpo que tiene memoria. En mi caso, también los parates fueron ambas veces porque tuve a mis dos bebés.

Pero, bueno, siempre es lindo, ¿viste? Volver a pisar el escenario y esto, y volver a hacer teatro musical, que ha pasado un tiempo que no hacía porque lo último fue Tootsie, que era más una comedia que tenía alguna que otra canción, pero era una comedia.

Y esto es bien comedia musical, bien de Broadway. Hay muchas canciones, mucho movimiento, mucha escenografía, hay baile, cambio de vestuario rápido. Bueno, van a ver lo que es. Tiene una escenografía impactante de Tato Fernández. Así que estamos muy felices, ansiosos, y es inminente el estreno.

CM: -¿Viste la película anterior de Annie, la de 1982? Después hubo otra versión más cercana en el tiempo…

JNC: -Hay una versión que hicieron ahora, no hace mucho. También, bueno, todo lo pueden ver por las plataformas. Es más aggiornada esa versión.

CM: -Es más aggiornada, tal cual. Esta que vamos a ver ahora es la clásica, digamos.

JNC: -Exacto, lo que pasa es que eso es una película y siempre la versión teatral es como la original. Pero no por eso que es antigua. O sea, tiene las cosas que tiene que tener para que a la gente le guste al día de hoy, en el 2026.

CM: -O sea que está ambientada en la época clásica.

JNC: -Sí, tiene algunos toques de época, pero no es que la van a ver y van a decir ‘Uy, esto es antiguo’. Para nada.

CM: -Tenés una carrera que en muchas ocasiones se volcó a lo infantil y después la diste una vuelta de tuerca hace diez años con las tiras de Polka como Las estrellas o El lobista. ¿Podés seguir haciéndolas después de hacer Annie, ¿Podés seguir haciendo las dos tipos de trabajo o tenés público preferido?

JNC: -Yo trato de no encasillarme. Todo lo que hago lo hago con el mayor amor y me gusta poner a mi actriz ahí al servicio de lo que tenga que hacer. En este caso, Annie no es infantil, es algo familiar. Vas a ver después, cuando la veas, que no es que es algo como lo que yo hacía en Disney, que sí era para niños de uno a ocho años.

Julieta Nair Calvo en Annie, el Musical (Fotos y capturas: Instagram @julietanaircalvo)

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CM: -Me refiero a que participás con un elenco de muchas chicas.

JNC: -Claro. Ensayamos con 30 nenas porque son tres elencos. Entonces, está esa esencia de la niñez presente porque hay mucha niña en el escenario, pero es un espectáculo para toda la familia.

Y volviendo a tu pregunta, sí, cien por ciento que siempre estoy como al deseo de volver a filmar algo o hacer algo para plataformas. Bueno, extraño mucho también hacer ficción, lo que era Polka, pero bueno, todo va mutando y tampoco se puede hacer todo al mismo tiempo.

Yo también soy mamá de dos niños y no me puedo poner un millón de proyectos. Así que este proyecto que es Annie, que es muy grande, lo estamos desarrollando ahora con mucho cariño y me lleva mucho tiempo también.

CM: -La Julieta pre mamá, la del 2020, ¿podría haber hecho Annie de la misma manera que la haces vos? ¿Te modificó en algo ser mamá a la hora de hacerla? Porque viste que es una figura muy maternal la secretaria con Annie.

JNC: -Sí, me modificó. Obviamente ser mamá te modifica la vida por completo para todas las áreas, no solamente para la profesión sino los tiempos y como persona, ¿viste? Las prioridades… Qué importa más, qué no tanto.

Obvio, lo hubiese hecho distinto antes de ser mamá, pero también lo hubiese hecho distinto porque después de ser mamá también hice otros trabajos que también me nutrieron. Entonces, todo lo que uno va agarrando a lo largo de los años se hace con todo lo trabajado ya. Así que sí, seguramente lo hubiese hecho diferente.

CM: -Me decías que estabas esperando, digamos que estás con ganas de filmar una serie o algo así, ¿te cercaron a algún proyecto nuevo?

JNC: -Tengo ahí algunas cosas dando vuelta, nada confirmado, porque también obviamente es difícil cerrar fechas y todo.

CM: -No se puede contar nada todavía, entonces. ¿Y la conducción? Porque hace un montón condujiste algunos programas en tele, pero después de eso lo dejaste de lado por tu carrera teatral y actoral.

JNC: -Sí, sobre todo lo que hice de conducción fue cuando estaba en Disney, que hacía bien ese programa que era como una mezcla de conducción y ficción con pequeñas escenas. Me gusta bastante la conducción, es algo que me divierte, pero bueno, siempre estoy más abocada como a mi trabajo como actriz. Eventualmente, si me sale para un evento conducir alguna cosa, lo hago porque me divierte.

CM: -Bueno, ya hablaste un montón de la obra, pero igual si alguien está con alguna duda y dice ‘¿que voy a ver el sábado o el viernes al teatro?’ y vos decís ‘Annie’, ¿por qué?

JNC: -Annie es una obra hermosa, demás está decir que es un clásico de clásicos de Broadway. Es una historia que funciona. O sea, hay algo que está absolutamente comprobado, que es una historia que funciona, que habla sobre la fe, sobre la esperanza, sobre seguir adelante, sobre familias ensambladas, sobre el amor y tiene una nena como protagonista.

Y eso es diferente a todo, porque uno está acostumbrado tal vez a ver actores adultos. Y acá la protagonista es una nena que tiene 10 años y hay un perro en escena también.

CM: - O sea, es un combo irresistible: nena, perro y actores de primer nivel.

JNC: -Exactamente, ya hay algo que los va a conmover de entrada. Desde antes de ver algo, ya los va a conmover ver a la nena, que aparte las tres Annie, son maravillosas. Y lo que cantan, lo que bailan...

Además, tienen esas otras áreas que hacen que uno se quede en la platea... O al menos eso me pasa a mí cuando voy a ver espectáculos donde hay niños talentosos que te quedás como que no lo podés creer.

CM: -Con un carisma especial.

JNC: -Sí, sin duda, sin duda. Es maravilloso. Y bueno, después todo el trabajo que también hace el ensamble adulto y nosotros tres, y la escenografía. Está todo como redondito para que se vayan de acá recontra pipones y súper contentos de haber visto esta historia.

CM: -Bueno, el público ya sabe entonces a partir del 19 de marzo, ¿verdad?

JNC: -19 de marzo estrenamos acá en el Teatro Broadway, que es un teatro hermoso, gigante, les va a encantar estar acá. Funciones de jueves a domingo, los sábados y domingos seguramente hagamos doble función. Las funciones son por la tarde para que puedan venir con toda la familia y disfrutar de un gran momento.

CM: -Muchas gracias y todo el éxito para Ani y todo el elenco.

JNC: -Gracias.

El afiche de Annie, el Musical (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

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