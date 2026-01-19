Este domingo 18 de enero, Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando festejaron el primer año de Isabella, su hija menor.
La celebración fue íntima, especial y con una temática puntual: alas, coronas, mariposas y todo en tonos rosados y violáceos.
“Mi nena cumplió un añito rodeada de familia y amigos muy queridos. Reina de nuestros días, te amamos infinito. Gracias por hacernos tan felices. Sos la bebé más dulce que existe”, escribió la actriz en redes sociales.
EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE ISABELLA, HIJA DE JULIETA NAIR CALVO
La decoración, vinculada a hadas y mariposas, estuvo plasmada con una estética floral en un jardín que ofreció un hermoso paisaje verde.
La torta contó con mariposas, mientras que Isabella utilizó un vestido estampado con un diseño floral y una corona de princesa.