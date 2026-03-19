Miguel Ángel Rodríguez ha transitado un largo camino en el espectáculo argentino desde aquellos días de VideoMatch junto Marcelo Tinelli, hasta su llamativa participación en MasterChef Celebrity, y esa carrera lo ha llevado a su nuevo protagónico en el musical Annie.

La historia que narra este musical está basado en el cómic clásico Little Orphan Annie de Harold Gray y cuenta la historia de una huérfana que de Nueva York que, durante los años de la Gran Depresión, es elegida para pasar la Navidad en la mansión del millonario Oliver Warbucks, el papel que le tocó a Miguel Ángel.

Miguel Ángel Rodríguez en Annie (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

La historia, que su vez está inspirada en un poema de James Whitcomb Riley, ha sido adaptada al cine en dos ocasiones, a la TV en dos oportunidades, y al musical, cuya nueva versión argentina (hubo otra en 1982) protagonizan Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani y el propio Rodríguez, que habló en exclusiva con Ciudad Magazine.

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Ciudad Magazine: -¿Y esta versión de Annie del 2026 moderniza la historia o la mantiene clásica?

Miguel Ángel Rodríguez: No, la mantiene clásica. Es clásica la historia.

CM:-¿No hay celulares, ni nada de eso?

MAR:- Gracias a Dios no hay teléfonos. Hay teléfonos viejos, por donde habla en su escritorio mi personaje. Hay algunos giros y guiños, pero muy poquitos, para el público de Buenos Aires. Nada más.

CM:- Pequeñas adaptaciones.

MAR:- Muy chiquito. Nada, te diría, porque en realidad está en el decorado, con la música, con el tiempo, con lo que se dice.

CM:-¿Y estuviste mucho tiempo preparándote? Te vimos cantar en Masterchef un montón de tiempo…

MAR:- Estuve cantando también, porque que me gusta mucho cantar.

CM:- Pero viste que a veces es como que se oxida un poco y hay que volver.

MAR:- Sí, claro. En Masterchef lo hacía para entretenerme, para divertirme. Me encanta la música, entonces lo expresé permanentemente durante toda mi vida, de chiquitito. Así que aproveché Masterchef para meterlo y joder a los demás. Si los jodía, mejor.

CM:-¡Los volvías locos! Pero ahí caíste en la trampa de Emilia Attias, aparentemente. No quedó muy en claro. ¿Te robó la crema?

MAR:- No, no. Eso ya está. Ya pasó. Son gajes del oficio.

Miguel Ángel Rodríguez en Annie (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

CM:- ¿Aceptarías la revancha?

MAR:-¿Ir de vuelta? No, no. Ya está. Y en otras versiones, no sé. La verdad es que la pasamos bárbaro. Fue lo que fui convocado, me parece y con tantos años en la tele, saber que la tele es entretenimiento (…) y Masterchef cumplió ese destino, ¿no? Esa cosa del deber de entretener a la gente.

CM:- Diste Show

MAR:- Hemos dado show. Todos. Y cada uno a su estilo. Y 80 programas de 100, duré.

CM:- Fuiste uno de los que más lejos llegaste y te sacaron con trampa. El público, en general, piensa que te sacaron con trampa. Pero bueno, capaz que llegabas a la final. En otro universo has llegado. Volviendo al tema de Annie: ¿cómo es trabajar con Lizy?

MAR:- Ni hablemos. Hay un elenco fantástico. Hay un ensamble de actores y actrices grandes, van a ver lo que es. Las nenas son un párrafo aparte. Son tres elencos de 10 nenas.

CM:- Hay tres Annies, entonces.

MAR:- Hay tres Annies, claro, por el tema de minoridad y por eso. Sí, sí. Tienen que trabajar.

CM:- Digo que para el público que quiere venir a verlas todas, tienen que venir tres veces.

MAR:- Ah, sí, me encanta. Que vengan todas las veces que quieran porque van a haber tres elencos distintos, pero homogéneos, y lo entregan todo. Son divinas. Tienen un carisma, una dulzura que transmiten un mensaje muy lindo a la gente. Con Julieta no había trabajado nunca, pero la admiro mucho.

CM:- Aparte es una artista consumada: baila, canta, estuvo en La Academia de ShowMatch en su momento. Compitió y llegó bastante lejos.

MAR:- Hace todo. Canta espectacular, baila divino, actúa divino. Es un placer, Jula. Es un grato placer. Y transitarla como persona también es una dulzura, y Lizy es una fiesta, es una cosa imponente. Hace la señora Hannigan que es la que maneja el hogar de huérfanos. Es un personaje malo de los malos. Los guasones de Batman que siempre tienen que estar y lo hace fantástico. Seguramente va a sorprender a todos.

CM:- En Annie interpretás a un millonario que es muy serio, muy abocado a lo suyo y la trama te obliga a retomar tu contacto con la paternidad. Porque Annie es una hija que aparece así, de la vida. ¿Cómo te reencontraste con esos sentimientos, porque tus hijos son grandes ya?

MAR:- Sí, tienen treinta y veintisiete años. Y es lindo volver ahí. Porque, además, en el proceso del ensayo, y de los meses que van pasando uno va armando la obra.

Miguel Ángel Rodríguez en Annie (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

CM:-¿Cuántos meses fueron de preparación?

MAR:- Y arrancamos desde enero, pero yo venía tomando clases de canto, viviendo un poco, conociendo, y el día a día con las chicas y la nenas…Ahí uno se transporta uno otra vez, porque las chicas juegan permanentemente, comen….

CM:- O sea que el trabajo actoral, digamos, se simplifica mucho.

MAR:- Se simplifica, sí, porque ellas te llevan a ese lugar tranquilamente. Y para Oliver Warbucks (…) transita una situación en el ritmo que lleva la obra, de mostrar a un duro, a un millonario muy ocupado, con muchas empresas y tal, a entrar al terreno en el que esta nena le hace ver, tiene un gran corazón.

CM:- Le encuentra el corazón. ¿Cómo ves ahora, que hay como una edad de oro del teatro argentino? Una edad de plata, ponele. No sé si coincidís en que está toda la calle Corriente llena...

MAR:- Lo tuvo siempre, pero parece como que ahora la calle Corriente comercial, el off, la cantidad de gente… debe ser. Como dice Moria, si no es la mayor capital del mundo en teatro, anda ahí, ¿eh?

CM: -Capaz que está detrás de Nueva York y...

MAR:- y arriba de Londres, para mí. Pero bueno, al margen ya estar entre esas tres. Ya estamos. Es una locura. Yo creo que también se debe a que la tele, si bien va a seguir siendo siempre un monstruo, no va a desaparecer jamás y es un motivo, entretenimiento.

CM:- Como la radio que se iba a morir hace 50 años…

MAR:- Pero la radio recuperó también el programa típico. Si bien aggiornado, hoy los Matías Martín, los Seba Wainraich, los Andy Kusnetzoff, los Pergolini, las AM-FM se adaptaron y siguen mostrando lo que era el Fonatan Show, lo que era Carrizo, lo que era Larrea. O sea, el formato se aggiornó, pero la esencia está igual. La tele tiene que recuperar la esencia de la tira, de las series, de los programas cómicos. Lo tiene que recuperar porque la gente lo quiere.

El afiche de Annie, el Musical (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

CM:-¿Tiene posibilidad la tele de recuperarlo?

MAR:- Yo tengo una luz de esperanza si todos nos ponemos de acuerdo. Porque lo sé por los mensajes del país y de afuera que me llegan en el Instagram, una cantidad que agradezco siempre. Pero de sentarse a ver en familia Masterchef, me demostró que el ejercicio se puede hacer, que se puede volver a hacerlo. (…) Vamos del norte al sur, hay mucha gente que no tiene ni el streaming, ni mira por la computadora, ni mira la serie, porque no tiene la plataforma.

CM:- Es como que los canales de televisión dejaron en manos de las plataformas que produzcan las series y después lo pasan de segunda mano.

MAR:- Podría ser una situación que está buena, que lo están empezando a hacer, creo. Me encantaría que se haga con todo, porque además el nivel de lo que está haciendo en Argentina, como siempre, es fantástico. Creo que se pobló la calle Corrientes y el productor lo está buscando en general, y deseo que nos vaya bien a todos, porque el público lo está demandando, lo quiere. Va al teatro a ver a esa actriz que no ve en televisión.

CM:- Claro.

MAR:- Lo que dice Carlitos Rotemberg, que también es cierto, es por eso la tele vendría bien, que vuelva a tener ese formato, ese lujo, ese contenido. (…) Yo creo que la avidez de ver a los artistas es lo que está volcando mucho a la gente al teatro, por algo se está haciendo.

CM:- Y las películas que se estrena son bastante medio pelo, digo las que vienen de Hollywood porque antes te llenaban los cines, pero ahora no.

MAR:- Sí. Yo creo que también ahí ganó la plataforma, ganó la serie. Hay como ocho películas en una, ¿no? Yo creo que eso también lo cubrió, que al cine le cuesta más meter una película fuerte. Le cuesta más, ¿no? Pero bueno, ojalá que vire para ese lado otra vez, que vuelva. Yo creo que en algún momento va a pasar.

CM:- Te dejamos con ese sentimiento y con el deseo de éxitos para Ani, que seguro que la va a romper, porque tiene todos los ingredientes para convertirse en otro gran éxito de la calle Corrientes este año. Te agradezco muchísimo y te deseamos todo el éxito.

MAR: -A ustedes. El 19 de marzo arrancamos y los esperamos.

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