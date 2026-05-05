El DJ confirma oficialmente todos los detalles de su show “Reflections”, un formato que representa el punto más alto en la evolución de su propuesta artística en vivo.

“Reflections” no es simplemente un show: es una evolución del concepto que Boris viene desarrollando hace años. Con una identidad sonora propia definida como high-tech minimal, y una estética reconocible a nivel global, el artista propone una experiencia inmersiva donde la música, la narrativa y lo visual funcionan como un todo. La icónica máscara inspirada en el carnaval brasileño vuelve a ser protagonista dentro de un formato que trasciende el DJ set tradicional.

Su historia personal, marcada por una infancia atravesada por la adversidad tras el accidente aéreo de Ramstein, se traduce en una narrativa artística única. Desde sus primeros releases en 2006 hasta la creación de su propio sello en 2015, Brejcha construyó un camino completamente independiente que hoy lo posiciona como una de las figuras más distintivas de la escena global.

Con presentaciones en escenarios como Tomorrowland, Cercle y Ultra Music Festival —donde ha acumulado millones de visualizaciones—, y tras haber cerrado el día 1 de Ultra Buenos Aires 2025, su regreso al país se da en un momento de consolidación absoluta. Tracks como “Gravity” y “Purple Noise” conviven con material más reciente en sets diseñados para sostener una narrativa energética de principio a fin.

La fecha que se proyecta como uno de los eventos electrónicos más relevantes del año en el país. El line up estará encabezado por el propio Brejcha, acompañado por dos pilares de su universo creativo: Ann Clue y el dúo Frieder & Jakob, completando una experiencia 100% alineada con el ADN de su sello Fckng Serious.