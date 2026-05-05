Carlos Baute anunció su esperado regreso a la Argentina con un show imperdible. La cita será el próximo viernes 2 de octubre en el Teatro Ópera, donde repasará todos sus grandes éxitos en una noche cargada de emoción y energía.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.

Un show con todos los hits de Carlos Baute

Con más de 25 años de trayectoria, Carlos Baute se consolidó como una de las figuras más importantes del pop latino a nivel internacional. En este concierto en Buenos Aires, el artista ofrecerá un recorrido por las canciones que marcaron su carrera, incluyendo clásicos como:

“Colgando en tus manos”

“Amarte bien”

“Te regalo”

“Quién te quiere como yo”

El show estará pensado para generar una conexión directa con el público, en un formato cercano e íntimo. Además, contará con invitados especiales que se irán anunciando en las próximas semanas, sumando sorpresas a una velada única.

Nueva etapa musical y estreno de “Quién Mejor Que Tú”

En paralelo a este anuncio, Baute presenta su más reciente single, “Quién Mejor Que Tú”, una canción que refuerza su esencia romántica con un sonido actual. El tema fue compuesto junto al reconocido productor Andrés Castro y propone una mirada honesta sobre el amor auténtico.

El lanzamiento llega acompañado de su videoclip oficial en YouTube, destacando el carácter íntimo y universal de la canción, que ya comienza a conectar con sus seguidores.

Carlos Baute y su presente en Argentina

Actualmente, el artista forma parte del jurado del programa televisivo Es mi sueño, emitido por El Trece. Esta participación refuerza su vínculo con el público local en la previa de su esperado show en Buenos Aires.

El regreso de Carlos Baute al país promete ser uno de los eventos musicales destacados del año, combinando nostalgia, hits inolvidables y nuevas canciones en una noche pensada para celebrar su conexión con Argentina.