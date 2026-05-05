Maia Reficco no solo acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, sino que también se llevó todos los flashes con un look que ya es tema de conversación en el mundo de la moda argentina.

En el programa Lape Club Social informativo la definieron como “la primera novia de Argentina” y analizaron cada detalle de su outfit, que mezcla lujo, tendencia y un toque personal que la distingue.

La pieza central del look de Maia fue un vestido de la marca Buci que, según revelaron en el programa, tiene un valor de 385 euros y conforme a la web oficial de firma el modelo Sundew Dress in Polka Dot cuesta 445 euros. Otro detalle que no pasó inadvertido fue la elección de accesorios.

El vestido que lució Maia Reficco en el Premio de Miami de la F1 donde corrió Franco Colapinto (Foto: captura de Buci).

La actriz completó su look con anteojos de sol oscuros de aproximadamente 200 mil pesos argentinos, una cartera de cuero negra de la marca de lujo PRADA de 2.600 euros tamaño medio y joyas discretas que acompañaron el estilismo chic.

El anillo y el reloj fueron protagonistas: “El reloj 1200 euros”, detallaron, dejando en claro que la actriz no escatimó en detalles de lujo.

Cuánto sale el look con el que Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el Premio de Miami en la F1 (Foto: captura de América).

También sumó un peinado suelto y natural, logrando una imagen fresca y relajada.“Dos mangos para ellos”, bromearon en el piso, dejando en claro que para las celebridades este tipo de prendas son moneda corriente, pero que marcan la diferencia a la hora de pisar fuerte en un evento internacional.

LOS MOCASINES CON MEDIAS DE MAIA REFICCO: LA TENDENCIA QUE VUELVE CON TODO

Uno de los puntos que más llamó la atención del look de Maia Reficco para ver a Franco Colapinto en el Premio de Miami de la F1 fue el calzado: mocasines con medias, un clásico que vuelve con todo esta temporada.

Maia Reficco en el Premio de Miami de la F1 acompañando a Franco Colapinto (Foto: captura de Instagram/@alemartinezcba).

“Para el invierno, vuelven los mocasines con medias. Los náuticos, es muy de Pendex, pero lo podés apropiar a un look más de mina grande”, comentó Paula Varela. El estilo colegial pisa fuerte y Maia lo llevó con total naturalidad, marcando el pulso de lo que se viene en la moda.

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