La modelo Priscila Crivocapich, ex de Roberto García Moritán, volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un íntimo festejo de cumpleaños que no pasó desapercibido.

Entre fotos familiares, amigos cercanos y una noche cargada de emoción, un detalle en particular encendió las redes: una imagen junto al periodista Juan Manuel “Rifle” Varela.

Un cumpleaños íntimo… con pista incluida

El posteo, publicado en su cuenta de Instagram, mostró una celebración cálida en su casa, rodeada de afectos. Sin embargo, dentro del carrusel de imágenes, una foto en particular llamó la atención: Crivocapich posando junto a “Rifle” Varela, solos, sonrientes y muy cercanos.

Foto: captura de pantalla de Instagram

Si bien no hubo confirmación explícita, el gesto fue suficiente para que seguidores y usuarios comenzaran a confirmar las sospechas de un romance entre ambos.

El mensaje que acompañó las fotos

La modelo acompañó la publicación con un texto cargado de emoción y gratitud, donde dejó entrever el momento personal que atraviesa:

“Mi cumple... solo palabras de agradecimiento a la vida. Tengo una familia hermosa, mis papás conmigo, mis seres queridos. Todos me llenaron de amor esa noche. De eso se trata la vida, de rodearte de todo lo que te haga sonreír el alma y disfrutar los momentos mágicos. Gracias 😌 y feliz cumpleaños para mí. 🥂 por muchos años más.”

El tono del mensaje, íntimo y reflexivo, refuerza la idea de una etapa de plenitud personal, en la que nuevos vínculos podrían estar tomando protagonismo.

De su historia con Moritán a un nuevo capítulo

Cabe recordar que Crivocapich fue pareja de Roberto García Moritán, con quien tuvo una relación que mantuvo cierto perfil mediático en su momento. Tras esa etapa, la modelo optó por un bajo perfil en su vida privada… hasta ahora.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich (Foto: Movilpress)

La aparición de Varela en un contexto tan personal como un cumpleaños podría marcar un cambio en esa decisión.

Foto: Movilpress

Juan Etchegoyen reveló en su programa Mitre Live la semana pasada que ambos fueron vistos muy cercanos durante una salida nocturna que no pasó inadvertida.

Según relató el conductor, el encuentro se produjo el sábado 25 por la noche en el Movistar Arena, donde asistieron al show de Q’Lokura.

EL RIFLE VARELA Y PRISCILA CRIVOCAPICH FUERON VISTOS JUNTOS

Siempre de acuerdo a esa versión, los periodistas se mostraron cómodos, distendidos y con una conexión que llamó la atención de quienes compartieron el evento con ellos.

Etchegoyen remarcó además que no sería la primera vez que entre ambos existe un vínculo especial, ya que habrían mantenido un romance tiempo atrás, motivo por el cual el reciente reencuentro despertó especulaciones.

¿Confirmación o simple coincidencia?

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a confirmar el vínculo. Sin embargo, en el universo de las redes sociales —donde cada gesto cuenta—, una imagen puede decir mucho más que mil palabras.

¿Se trata de un nuevo romance en el mundo del espectáculo o simplemente de una amistad cercana? Habrá que esperar nuevos indicios para despejar la incógnita.

Mientras tanto, la publicación ya logró su objetivo: captar todas las miradas y reavivar el interés sobre la vida sentimental de Priscila Crivocapich.