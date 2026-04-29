El Rifle Varela y Priscila Crivocapich quedaron en el centro de los rumores sentimentales luego de un encuentro durante el fin de semana que reavivó versiones sobre una historia en común que habría ocurrido años atrás.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que ambos fueron vistos muy cercanos durante una salida nocturna que no pasó inadvertida.

Según relató el conductor, el encuentro se produjo el sábado por la noche en el Movistar Arena, donde asistieron al show de Q’Lokura.

Foto: Instagram (@priscilacrivo)

EL RIFLE VARELA Y PRISCILA CRIVOCAPICH FUERON VISTOS JUNTOS

Siempre de acuerdo a esa versión, los periodistas se mostraron cómodos, distendidos y con una conexión que llamó la atención de quienes compartieron el evento con ellos.

Etchegoyen remarcó además que no sería la primera vez que entre ambos existe un vínculo especial, ya que habrían mantenido un romance tiempo atrás, motivo por el cual el reciente reencuentro despertó especulaciones.

Rifle Varela en el cumpleaños de Andrea Rincón. (Foto: Movilpress)

PRISCILA CRIVOCAPICH, TRAS SU SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La periodista volvió a quedar bajo los flashes luego de su separación de Roberto García Moritán, mientras que El Rifle Varela continúa enfocado en sus proyectos profesionales en televisión y radio.

Por ahora ninguno de los dos salió a hablar públicamente sobre las versiones, aunque la imagen de ambos juntos ya instaló una nueva historia en el mundo del espectáculo.