Morena Beltrán y Lucas Blondel mostraron nuevos detalles de su vida en pareja a través de las redes sociales, esta vez con el foco puesto en uno de los rincones más cuidados de su hogar: el living.

El ambiente combina madera, lino y fibras naturales en una paleta de tonos neutros que transmite amplitud y calidez, y no tardó en despertar comentarios entre los seguidores de la pareja.

ASÍ ES EL LIVING DE MORENA BELTRÁN Y LUCAS BLONDEL: MADERA CLARA Y LÍNEAS SIMPLES

Uno de los protagonistas del espacio es el mueble de TV en madera clara, de líneas rectas y diseño minimalista, que convive con una pared revestida en listones de madera de un tono más oscuro.

El living se integra de manera directa con el comedor. Fuente: Instagram

Se destaca un sofá amplio en color beige, una mesa redonda de madera y sillas de estructura metálica con asiento de fibras tejidas.

Las cortinas de lino blanco, instaladas de piso a techo,dejan pasar la luz natural. Sobresale una lámpara colgante confeccionada con fibras naturales.