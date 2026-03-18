A comienzos de año, Morena Beltrán había compartido en redes sociales su felicidad por haber cumplido uno de sus grandes sueños: comprarse una casa propia.

La periodista de ESPN apostó por una propiedad de estilo colonial, con pileta y hasta cancha de fútbol, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Con el paso de los meses, Morena fue mostrando distintos avances en la remodelación y decoración de su nuevo hogar. En esta oportunidad, sorprendió al revelar cómo quedó uno de los espacios más especiales: el patio interno.

Video: Morena Beltrán mostró cómo quedó el patio interno de su increíble casa nueva

Morena Beltrán mostró cómo quedó el patio interno de su increíble casa nueva

En las imágenes que compartió, se puede ver un ambiente íntimo y súper cuidado, con una estética minimalista y cálida. El patio cuenta con pisos de cerámica en tonos neutros, que combinan perfectamente con las paredes claras y los detalles en madera de las aberturas.

Además, eligió muebles de exterior en tonos beige, con sillones individuales y una mesa baja, ideales para generar un espacio de relax. Los almohadones claros aportan comodidad y continuidad visual, mientras que la disposición del mobiliario invita a disfrutar del lugar tanto de día como de noche.

Otro detalle que se destaca es la decoración con plantas, tanto en macetas como en una estructura vertical sobre la pared, que suma verde sin recargar el ambiente. Las ventanas altas y la puerta vidriada permiten el ingreso de luz natural, potenciando la sensación de amplitud y conexión con el interior de la casa.

Morena Beltrán mostró cómo quedó el patio interno de su increíble casa nueva (captura de Instagram)