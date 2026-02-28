Morena Beltrán atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. La periodista deportiva, que construyó su carrera a base de análisis tácticos y hoy ocupa un lugar destacado en la pantalla de ESPN, anunció con entusiasmo que logró comprar su primera casa, una propiedad que define como el hogar con el que siempre soñó.

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde se mostró sonriente, llaves en mano, celebrando el resultado de años de trabajo.

“Esta humilde servidora se compró por primera vez una propiedad y les juro que es la de mis sueños”, expresó Morena Beltán dejando en claro la dimensión emocional que tiene este paso.

La vivienda se distingue por su estilo colonial, una impronta que se refleja en las aberturas altas, los arcos y la presencia de materiales nobles que aportan carácter. La galería es uno de los sectores más representativos de la casa y, según la propia Beltrán, también su favorito.

Así es la primera casa de Morena Beltrán: estilo colonial funcional con pileta y cancha de fútbol | Créditos: Instagram @morenabeltran10

ASÍ ES LA CASA DE MORENA BELTRÁN

El diseño transmite una sensación de refugio y calma. Los techos de madera oscura aportan profundidad visual, mientras que las columnas y las paredes en tonos cálidos refuerzan la identidad clásica. La iluminación colgante, con pantallas de fibras naturales, introduce un detalle artesanal que conecta el interior con el entorno verde.

Así es la primera casa de Morena Beltrán: estilo colonial funcional con pileta y cancha de fútbol | Créditos: Instagram @morenabeltran10

El mobiliario sigue la misma línea estética. Sofás bajos de madera, almohadones en tonos neutros y una mesa larga vestida con mantel blanco construyen un ambiente relajado y versátil. Los ventiladores de techo completan el conjunto, aportando funcionalidad sin romper la armonía visual.

Así es la primera casa de Morena Beltrán: estilo colonial funcional con pileta y cancha de fútbol | Créditos: Instagram @morenabeltran10

El exterior es otro de los grandes protagonistas. El jardín, amplio y rodeado de vegetación, enmarca la propiedad y refuerza su perfil residencial. Árboles, arbustos y arreglos florales conviven con una piscina equipada con reposeras, configurando un espacio pensado para el disfrute cotidiano.

Sin embargo, hay un detalle que sintetiza el espíritu de la casa y la personalidad de su dueña: un arco de fútbol instalado en el parque. El elemento, además de funcional, funciona como símbolo de su vínculo con el deporte que marcó su carrera.