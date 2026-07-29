Gastón Edul volvió a quedar en el centro de los rumores en cuanto a su vida amorosa. En LAM aseguraron que el periodista deportivo estaría iniciando una nueva historia de amor con Sabrina Gómez, la exparticipante de Gran Hermano, y deslizaron que el vínculo habría dado un importante paso adelante.

“Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Gómez, la de Gran Hermano“, lanzó Pepe Ochoa al aire, sorprendiendo al resto de los panelistas. Acto seguido, recordó que el acercamiento entre ambos no sería nuevo: “El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.

Según detalló, habría sido el propio periodista quien dio el primer paso para volver a acercarse a la influencer: "Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió“, reveló. En el programa también contaron que Sabrina atraviesa un momento muy delicado por la reciente muerte de su madre, motivo por el cual este acercamiento tendría un significado especial.

Foto: Instagram (@cortezsabri)

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, en LAM insistieron en que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez el vínculo entre Gastón Edul y Sabrina Gómez estaría avanzando con mayor seriedad, alimentando las versiones de un incipiente noviazgo.

Foto: Instagram (@gastonedul)

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SABRINA CORTEZ SORPRENDIÓ CON SU POSTEO, EN MEDIO DE RUMORES DE NUEVO ROMANCE

A tres meses de separarse de Alan Simone, Sabrina Cortez generó revuelo (en septiembre de 2024) en su Instagram con un explosivo y súper pícaro posteo.

La ex Gran Hermano 2023 publicó un video luciendo su pancita, tras el rumor de incipiente romance con Juan “Juanchi” Pablo, exparticipante de Survivor Expedición Robinson. Y escribió, sin nombrar a ninguna persona en particular: “Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”.

Sin embargo, el posteo fue una picante humorada, con la que Cortez echó por tierra la versión de affaire: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.