La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un nuevo pico luego de que la producción detectara reiteradas infracciones al reglamento por parte de los participantes. En una gala cargada de expectativa, la voz del reality comunicó una severa sanción colectiva tras comprobar que varios jugadores incurrieron en complots e intentaron inducir el voto, una de las prácticas expresamente prohibidas por las reglas del juego.

"Hay algo que tengo muy claro, porque puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y aumente la rivalidad entre ustedes. Pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas“, comenzó el duro comunicado.

Luego, la advertencia fue todavía más contundente: "Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot o la inducción de votos. En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes, quienes sin ningún tipo de disimulo procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros“, señaló la voz de Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

Como consecuencia, llegó una de las decisiones más fuertes de la gala: "Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones viciadas de irregularidades fueron anuladas“, anunció, dejando a los jugadores completamente sorprendidos.

Pero eso no fue todo. La producción también hizo foco en un caso particular relacionado con la nominación espontánea. "Uno de ustedes realizó la nominación espontánea. Sin embargo, esa persona incumplió una regla esencial: mantener silencio.En más de una ocasión, mediante diversos compañeros, reveló de manera burda, grosera diría yo, sus votos. De más está decir que también quedaron sin efecto“, sentenció.

“Nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas“.

Tras confirmar las irregularidades, llegó el castigo que afectará a todos los participantes por igual: "Debido a esa desobediencia generalizada, voy a aplicar una sanción colectiva. Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto“, anunció.

Antes de despedirse, Gran Hermano dejó una última advertencia que encendió las alarmas dentro de la casa: "Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas. Muchas gracias“, cerró, tajante.

“Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO: YANINA ZILLI ATENDIÓ EL TELÉFONO ROJO Y TOMÓ UNA DECISIÓN QUE SACUDIÓ LA CASA

La gala de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a revolucionar la casa con el clásico teléfono rojo, que esta vez fue atendido por Yanina Zilli, quien recibió un beneficio con consecuencias para la próxima gala de nominación.

Apenas sonó el teléfono, los jugadores estallaron de nervios, pero fue la participante quien les ganó de mano. Minutos después, Santiago del Moro le reveló la noticia: "Quien atiende el teléfono dorado no podrá nominar mañana“, anunció.

Sin embargo, inmediatamente llegó la parte positiva de la consigna: ”Vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana“, dio a conocer.

Foto: Captura (Telefe)

Con todos los participantes habilitados para ser elegidos —excepto la líder de la semana, Pincoya— Yanina no dudó demasiado y tomó una decisión que impactó en la estrategia de la casa: "Vamos por la señora... Selva“.

”Con lo que amo nominar, lo hago para el cu..., pero me encanta“, reaccionó Selva Pérez. Allí, consultada por Santiago sobre los motivos de su elección, Zilli fue sincera y explicó que se trató de una percepción sobre el juego de su compañera: ”No sé, por intuición. Intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme. Intuyo que afuera no le gustó. Simplemente por eso“, argumentó.

De esta manera, la decisión quedó sellada: Yanina Zilli no podrá emitir su voto en la próxima gala de nominación por haber atendido el teléfono rojo, y tampoco podrá hacerlo Selva Pérez.