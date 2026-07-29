En LAM aseguraron que Luck Ra y La Joaqui se separaron por una tercera en discordia, que sería Tuli Acosta. Según Pepe Ochoa, a La Joaqui le llegó un rumor sobre el romance secreto del cantante y Tuli.

Ante esto, La Joaqui le pidió explicaciones a Luck Ra, quien reconoció que había dormido en la misma cama que Tuli pero que no había pasado nada entre ellos.

Desde entonces, la pareja comenzó a resquebrajarse, explicó el periodista, hasta que todo se terminó.

Pepe Ochoa y Mariano de la Canal en LAM. Captura: América TV

POR QUÉ LA JOAQUI ODIA A TULI ACOSTA

Según Ochoa, anteriormente Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram. “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”, dijo el periodista de LAM.