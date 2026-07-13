Mientras continúa con su cobertura del Mundial 2026, Morena Beltrán sorprendió con un impactante posteo en sus redes sociales, donde posó con la camiseta de la Selección argentina en las playas de Miami.

La periodista publicó una selfie en la que luce la camiseta albiceleste con el histórico número 10, combinada con una bikini blanca. Junto a la imagen escribió un breve pero contundente mensaje: “Morena Beltrán ❤️ ARGENTINA 🇦🇷⭐”, dejando en claro su apoyo al equipo de Lionel Scaloni en plena competencia.

EL LOOK DE MORENA BELTRÁN QUE SE LLEVÓ TODAS LAS MIRADAS

La publicación rápidamente acumuló miles de visualizaciones, “me gusta” y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron tanto su look como el orgullo por vestir los colores de la Selección argentina durante el certamen internacional.

El explosivo posteo de Morena Beltrán en medio de su cobertura del Mundial 2026 que revolucionó las redes. Crédito: X

El outfit elegido por la periodista estuvo compuesto por una camiseta oficial de la Albiceleste y una bikini blanca, en una producción relajada desde la playa que contrastó con la intensidad de la cobertura diaria del campeonato.