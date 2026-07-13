La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Maxi López aprovechó la victoria por 3 a 1 frente a Suiza para dedicarle un contundente mensaje a IShowSpeed, el famoso streamer estadounidense que durante toda la Copa del Mundo fue señalado por los hinchas como un supuesto “mufa”.

El creador de contenido volvió a asistir a un partido de la Albiceleste y, una vez más, dejó en claro que alentaba al rival. Sin embargo, el plan no salió como esperaba y Argentina volvió a festejar.

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE MAXI LÓPEZ PARA SPEED

Al finalizar el encuentro disputado en Kansas, Maxi López, que se encuentra cubriendo el Mundial para Telefe, aprovechó una salida al aire para dirigirse directamente al streamer.

Acompañado por Claudio “Turco” Husaín y Sofía Martínez, el exdelantero lanzó una advertencia con tono desafiante y entre risas. “Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche”, disparó frente a cámara.

Luego redobló la apuesta con otra frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. “Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo”, expresó, en un comentario claramente humorístico que reflejó el folclore futbolero tras el triunfo argentino.

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SPEED VOLVIÓ A JUGAR CON SU FAMA DE “MUFA”

Desde el comienzo del Mundial 2026, Speed asistió a varios encuentros utilizando, en muchas ocasiones, la camiseta del rival de la Selección argentina o manifestando públicamente su apoyo al equipo contrario.

En las redes sociales, miles de usuarios comenzaron a bautizarlo como “mufa”, ya que los seleccionados por los que simpatizaba terminaban quedando eliminados o perdiendo sus partidos.

En esta oportunidad, aunque apareció con la camiseta argentina, el propio streamer dejó en claro que deseaba una victoria de Suiza, por lo que volvió a generar la reacción de los hinchas argentinos.

El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, hace un gesto durante el encuentro de octavos de final entre Portugal y España el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) Por: AP Photo/Julio Cortez

LAS PROVOCACIONES QUE GENERARON POLÉMICA

Durante la Copa del Mundo, Speed protagonizó distintos cruces con fanáticos argentinos en los estadios y no ocultó su intención de provocar.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió durante el partido frente a Egipto, cuando aseguró haber distraído a Lionel Messi en el penal que el capitán argentino terminó fallando.

Tras la derrota de Suiza, el streamer reconoció entre bromas que su supuesta “maldición” parecía haber desaparecido. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de comentarios de hinchas argentinos, que aprovecharon la clasificación de la Scaloneta para responderle con humor y celebrar un nuevo triunfo rumbo al sueño de conquistar el Mundial 2026.