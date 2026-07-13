Wanda Nara eligió París como destino para unas vacaciones familiares y no dudó en mostrar cada momento a sus seguidores. Acompañada por cuatro de sus hijos y Martín Migueles (en modo incógnito), la empresaria compartió en redes sociales sus paseos por la ciudad y por el parque Disneyland Paris.

Wanda se animó a reírse de sí misma con un peluche de Púa, el cerdito de la película Moana, bromeó: “Yo y mi otro yo”, identificándose con el personaje y su costado travieso. Además, sumó una aclaración sobre su peinado tras la adrenalina: “Peinado post montaña rusa”, acompañando la frase con un emoji para rematar el chiste.

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El recorrido por el parque incluyó la clásica foto frente al Castillo de la Bella Durmiente, donde Wanda lució una musculosa blanca, pantalón deportivo negro con rayas, campera a juego y cartera deportiva. Lejos de buscar la perfección, la empresaria mostró el efecto de las atracciones en su look y la felicidad de compartir el día con sus hijos.

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

En una de las imágenes, Wanda abrazó a su hija menor —fruto de su relación con Mauro Icardi— y resumió el sentimiento del día: "Por esta carita que no puedo mostrar vale todo. Mi look destruido y mi miedo a la montaña rusa“. La empresaria protegió la identidad de la niña con un sticker sobre el rostro.

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Las horas previas al parque también fueron de exposición y cercanía digital. Wanda mostró los preparativos, las caminatas por las calles de París y los rituales familiares que ya son parte de cada viaje: compras, reencuentros con amigos y salidas entre hermanos. Además, la mediática mostró una recreación de la Torre Eiffel hecha con drones como uno de los atractivos turísticos de la Ciudad Luz.

Leé más:

La avivada de Wanda Nara con las hijas que provocó otro conflicto con Mauro Icardi

LAS FOTOS DEL LUJOSO VIAJE DE WANDA NARA Y SUS HIJOS A PARÍS

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Leé más:

Se filtró un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en Miami en plena guerra con Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.