Wanda Nara eligió París como destino para unas vacaciones familiares y no dudó en mostrar cada momento a sus seguidores. Acompañada por cuatro de sus hijos y Martín Migueles (en modo incógnito), la empresaria compartió en redes sociales sus paseos por la ciudad y por el parque Disneyland Paris.
Wanda se animó a reírse de sí misma con un peluche de Púa, el cerdito de la película Moana, bromeó: “Yo y mi otro yo”, identificándose con el personaje y su costado travieso. Además, sumó una aclaración sobre su peinado tras la adrenalina: “Peinado post montaña rusa”, acompañando la frase con un emoji para rematar el chiste.
El recorrido por el parque incluyó la clásica foto frente al Castillo de la Bella Durmiente, donde Wanda lució una musculosa blanca, pantalón deportivo negro con rayas, campera a juego y cartera deportiva. Lejos de buscar la perfección, la empresaria mostró el efecto de las atracciones en su look y la felicidad de compartir el día con sus hijos.
En una de las imágenes, Wanda abrazó a su hija menor —fruto de su relación con Mauro Icardi— y resumió el sentimiento del día: "Por esta carita que no puedo mostrar vale todo. Mi look destruido y mi miedo a la montaña rusa“. La empresaria protegió la identidad de la niña con un sticker sobre el rostro.
Las horas previas al parque también fueron de exposición y cercanía digital. Wanda mostró los preparativos, las caminatas por las calles de París y los rituales familiares que ya son parte de cada viaje: compras, reencuentros con amigos y salidas entre hermanos. Además, la mediática mostró una recreación de la Torre Eiffel hecha con drones como uno de los atractivos turísticos de la Ciudad Luz.
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