El viaje de Wanda Nara junto a sus hijas menores desató la furia de Mauro Icardi, para quien la avivada de su ex ameritó una nueva denuncia por desobediencia a la Justicia.

¿La razón? Es que según Elba Marcovecchio el permiso que su defendido le había firmado a Wanda era sólo para que vaya con las nenas a Milán, en Italia, pero ella cambió los planes y se fue a París, la capital de Francia.

“Es muy grave lo que está sucediendo. Son nenas judicializadas. No pueden estar viajando en el medio de una restitución internacional. De ninguna manera esto es una escala”, enfatizó Marcovecchio a Intrusos, indignada por los posteos en redes sociales.

Elba Marcovecchio justificó la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara.

La bronca de Icardi y sus letradas se debe a que Nara había rechazado el pedido que habían elevado para que las menores lo acompañen a Estados Unidos, donde se instaló con la China Suárez en pleno Mundial.

Wanda Nara.

“El padre no sabe dónde están sus hijas”, resumió Marcovecchio al hacer foco en que en el expediente no figurarían las direcciones de los hoteles donde se hospedarían.

La reacción de Wanda Nara

A todo esto, Wanda Nara se desentendió del escándalo en diálogo con Paula Varela y aseguró que “Fernanda (Matera, la psicóloga del Ministerio Público Tutelar) sabe todo”, y que le dijeron que “si las chicas quieren ir a otro lugar pueden”.

Las chicanas de Wanda Nara a Mauro Icardi y sus abogadas.

Atenta a lo que decían de ella, Wanda se defendió a través de un audio de WhatsApp que envió a la producción: “No voy a responder pavadas. No voy a pelear, estoy de vacaciones y todo fue avisado, correcto”.

Como si fuera poco, más tarde aseguró que Mauro “está súper feliz de que las chicas estuvieron en Disney”.

Wanda Nara.

Picante, Wanda aludió al presunto aburrimiento de Icardi con la China: “Habla todo el tiempo por cámara y mensaje. Pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llama”.

Al final, Elba Marcovecchio precisó que Mauro Icardi charlaba con las menores a través de un chat en el que está Fernanda Matera, la psicóloga del Ministerio Público Tutelar que está a cargo de la causa.