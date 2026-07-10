En medio del conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un viaje que ya está dando que hablar.

Ángel de Brito compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a la conductora junto a sus hijos y a su pareja, Martín Migueles, mientras suben por una escalera mecánica en un aeropuerto para dirigirse a tomar un vuelo con destino a Milán.

Las imágenes rápidamente despertaron todo tipo de comentarios, ya que muestran a Wanda viajando en familia y acompañada por su novio, en un contexto en el que su enfrentamiento con Icardi sigue sumando capítulos: “Wanda se fue a Milán con novio e hijos”, se pudo leer sobre las imágenes.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@angeldebritooki)

El video no pasó inadvertido en las redes sociales y muchos usuarios especularon con cuál podría ser la reacción de Mauro Icardi al ver a la empresaria viajando junto a sus hijos y Martín Migueles, en medio de la delicada disputa que ambos mantienen por cuestiones familiares y legales.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@angeldebritooki)

Wanda Nara y Martín Migueles rumbo a Milán. Imagen: Instagram @chismesdeker

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LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES SIGUEN JUNTOS: “FAMILIA”

Después de semanas de especulaciones sobre el presente de su relación, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a dar señales contundentes de que el romance sigue en pie.

Esta vez fue la propia conductora y empresaria quien compartió una imagen que no pasó inadvertida en sus redes sociales. En la postal se la pudo ver junto al empresario y el resto de su círculo más íntimo durante una salida especial, acompañada por una palabra que muchos interpretaron como toda una declaración: “Familia”.

El grupo eligió disfrutar de la función de Annie, el exitoso musical que se presenta en el Teatro Broadway y que protagonizan Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez y gran elenco.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Pero la foto no fue la única prueba del gran momento que atraviesan. En las imágenes de prensa del espectáculo también se pudo ver a Wanda y Martín compartiendo la velada desde las butacas, muy cerca el uno del otro y atentos a cada momento de la obra.

La presencia de ambos en el teatro volvió a alimentar las versiones de que la pareja está más consolidada de lo que muchos creían. De hecho, lejos de ocultarse, esta vez se mostraron en un plan familiar y rodeados de los seres queridos de la mediática. Y aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el estado de la relación, las imágenes hablaron por sí solas.