El allanamiento a la casa de Jésica Cirio luego de la difusión del video con fajos de dólares termosellados generó enormes interrogantes, como por ejemplo saber dónde está la modelo y además qué tiene que ver el novio de Wanda Nara en la causa.

Es que Cirio no estaba en su hogar de Palermo al momento en que se ejecutó la orden que impartió el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, y Pochi de Gossipeame contó cuál sería su paradero: “Estaría en Ibiza”.

“Ya sucedió que ella en redes sociales se ubicaba en Argentina, pero me habían mandado fotos desde España”, completó la panelista de Puro Show.

El descargo de Jésica Cirio (Foto: Instagram @jesicacirio)

Aunque el periodista de Sergio Farella aclaró: “Todavía no se sabe si pudo haberse ido del país. Lo que sí se sabe es que cada vez que salió de la Argentina mientras afronta esta causa penal avisó”.

Qué tiene que ver el novio de Wanda Nara en la causa

Además, luego de que Diego Cabot publicara la nota en el diario La Nación con el video original de Jésica Cirio en su vestidor ostentando su fortuna, material que todavía no llegó a manos de la Justicia, la duda es quién lo filtró.

El novio de Wanda Nara haría una presentación a raíz del escándalo de la modelo con los dólares termosellados.

“Martín Migueles va a hacer alguna presentación judicial negando que él haya sido eh infiltró esos videos”, afirmó Farella.

Allá por 2022, de cuando dataría el video, Migueles era un financista cercano a Elías Piccirillo, el exmarido de Cirio.

Ahí Pochi comentó: “Lo que dicen es que Migueles habría tenido una deuda de como diecisiete millones de dólares. Él era uno de los que podría llegar a tener el video para negociar”.