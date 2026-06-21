El escándalo por los videos de Jesica Cirio mostrando miles de dólares en efectivo en la casa que compartía con Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo este domingo cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella ordenó a la Gendarmería Nacional el allanamiento de las propiedades vinculadas a la modelo y a su ex pareja, Elías Piccirillo.

Estas medidas de la Justicia se tomaron en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal apuntado al ex intendente Martín Insaurralde, que estuvo casado con la modelo hasta el año 2023. En TN trascendió que en la casa de la modelo Gendarmería habría encontrado dólares, estupefacientes y armas registradas a nombre de su actual pareja, Nicolás Trombino.

Fotos: Instagram @jesicacirio y captura TN

Los procedimientos se realizaron a pedido del fiscal Sergio Mola, que lleva adelante la investigación. Los efectivos se presentaron en un departamento de Palermo, sobre Ortega y Gasset y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También allanaron la casa de Banfield donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria pero allí solo encontraron el teléfono celular del empresario detenido.

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La causa tomó impulso tras la difusión de videos en los que se ve a Jesica Cirio rodeada de bolsas, valijas y cajones llenos de dólares, en lo que sería la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente. Las imágenes, que se viralizaron en redes y medios, datarían de 2023 y fueron publicadas por el diario La Nación.

El juez Armella ordenó secuestrar celulares, notebooks y tarjetas de memoria, pero según fuentes judiciales, no encontraron dispositivos de interés para la causa. Piccirillo, ex marido de Cirio, es investigado en Comodoro Py por su presunto rol en maniobras de corrupción vinculadas a las SIRA y el acceso al dólar oficial durante el cepo. Está detenido por haberle plantado droga y un arma a su exsocio, Francisco Hauque, en un falso operativo.

La investigación en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023, cuando se conoció el viaje de lujo de Insaurralde a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. Las fotos del paseo, con champagne y carteras de lujo, generaron indignación. Según la fiscalía, el viaje costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

Video: TN / Foto: capta elnueve

El Ministerio Público sostiene que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos como funcionario público. Entre los bienes figuran dos lotes en Fincas de San Vicente con una casa de más de 840 metros cuadrados y pileta, una propiedad en Lomas de Zamora, dos autos de alta gama, una cuenta bancaria con más de 8,6 millones de pesos (entre 2011 y 2021), los gastos del viaje a Marbella y 75 viajes al exterior por más de 71 mil dólares, de los cuales solo uno fue oficial.

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