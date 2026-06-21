El nombre de Jésica Cirio volvió a estar en boca de todos después de que se viralizaron una serie de videos donde se ven fajos de dólares escondidos en el vestidor de una de las propiedades que compartía con su ex, Martín Insaurralde.

Las imágenes generaron un verdadero escándalo y reavivaron la causa judicial en la que la modelo está siendo investigada junto al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires hasta 2023.

Horas después de que los videos, que datan de 2023 cuando la modelo no había oficializado su separación de Insaurralde, salieron a la luz, Jésica decidió romper el silencio y publicó un extenso descargo en sus redes sociales. Allí, rechazó las interpretaciones sobre el material difundido y denunció que fue víctima de extorsiones durante más de un año.

Video: TN

“Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado. Según detalló, la situación ya fue puesta en conocimiento de la Justicia y dio origen a una causa identificada como “CIRIO, Jessica s/d extorsión”.

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En su mensaje, Cirio también apuntó contra la forma en la que se difundieron los videos y denunció una vulneración de su información privada. “Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, sostuvo.

El descargo de Jésica Cirio (Foto: Instagram @jesicacirio)

Las imágenes muestran a una mujer —que sería la propia Jésica— recorriendo un vestidor con la cámara de un celular. Se pueden ver bolsas transparentes con fajos de dólares guardados en cajones, cajas y distintos espacios del ambiente. Incluso, aparece una valija azul donde también se observan paquetes similares.

A partir de esas imágenes, surgieron múltiples especulaciones sobre el monto total de dinero que habría estado guardado en ese lugar. Según trascendió, el escenario correspondería a una habitación de la casa que Cirio e Insaurralde compartieron en el barrio privado Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En medio del revuelo, Jésica Cirio defendió el origen de su patrimonio y recordó que lleva décadas trabajando. “Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó.

Con este comunicado, la modelo intentó despegarse de las versiones sobre el origen del dinero y las bolsas que aparecieron en el video. Mientras las imágenes siguen generando indignación y repudio, Cirio insiste en que el foco debería estar puesto en la presunta extorsión que denunció y en cómo ese material salió a la luz.

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