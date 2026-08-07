La muerte de Leandro Rud generó una profunda conmoción y despertó los recuerdos de muchas figuras que compartieron parte de su carrera con el empresario. En ese contexto, Alejandra Maglietti habló sobre la noticia en Sálvese Quien Pueda y contó cómo vivió el momento en que se enteró de su fallecimiento.

A diferencia de lo que había revelado Pamela David, quien contó que mantenía contacto con el ex representante de modelos y que conocía la gravedad de su enfermedad, Maglietti reconoció que no tenía dimensión del delicado estado de salud que atravesaba: “Estoy shockeada, no me di cuenta de que estaba tan grave”, expresó la panelista.

Consultada sobre su vínculo con Leandro durante los últimos años, Maglietti explicó que hacía mucho tiempo que no tenían una relación laboral, aunque seguía viéndolo públicamente y eso contribuyó a que no dimensionara su estado: “Todavía estoy un poco shockeada. Nunca me imaginé que estaba tan grave. Como lo veía haciendo el programa y lo seguía viendo en muchos lugares, como que no me imaginé que realmente era tan grave”, explicó.

Foto: Captura (América)

Además, admitió que desconocía exactamente cuál era el diagnóstico que atravesaba Rud (con quien había culminado su relación laboral hace más de 10 años) y, sobre todo, cuál era su verdadera gravedad: “No sabía a ciencia cierta cuál era el diagnóstico y la gravedad del diagnóstico”, señaló.

“Y ahora me arrepiento porque me hubiera gustado poder llamarlo. Me tomó por sorpresa esta situación”, siguió. Y cerró, muy angustiada: “No me esperaba que las cosas se dieran tan rápido”.

Alejandra Maglietti: “Estoy shockeada, no me di cuenta de que estaba tan grave”.

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PAMELA DAVID HABLÓ DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LEANDRO RUD Y REVELÓ UN DATO ESTREMECEDOR: “ÉL SABÍA QUE SE IBA A MORIR”

La muerte de Leandro Rud generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. En medio de los recuerdos que comenzaron a aparecer tras su fallecimiento, Pamela David contó detalles hasta ahora desconocidos sobre los últimos meses del empresario y representante de modelos.

Durante una charla en Sálvese Quien Pueda, la conductora reveló que mantenía contacto con el exmánager de modelos y que sabía que atravesaba un delicado momento de salud. Incluso contó que él mismo le había anticipado que sabía que su enfermedad podía terminar con su vida: “Estuve hablando con él, yo sabía que estaba enfermo”, comenzó diciendo Pamela, ante la consulta sobre si había mantenido vínculo con él durante los últimos tiempos.

Luego, Pamela compartió una de las frases más fuertes que le había dicho Rud: “Este año, él me dijo: ‘Yo en algún momento me voy a morir. Esto es así’”.

Leandro Rud.

Además, explicó que el empresario padecía un tumor que había avanzado de manera muy agresiva: “Él tenía un cáncer en su cabeza que le tomó todo”, contó, mientras buscaba entre sus mensajes para recordar con precisión la información que había recibido de su amigo.

“Yo estuve hablando este año porque él quería vender todo porque sabía que se iba a morir”, cerró, generando dolor entre todos los panelistas que la escuchaban atentamente.